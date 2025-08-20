Диетолог назова 6 най-важни храни за хората над 50

Ако искате да поддържате тялото си стройно и силно дори след 50-годишна възраст,

добавянето на няколко храни към диетата ви може да помогне,

обяснява спортният диетолог Тара Колингуд в статия за EatThisNotThat.

„След 50-годишна възраст тялото естествено губи мускулна маса и може да стане по-неефективно при изгарянето на калории, така че богатите на хранителни вещества храни, които поддържат здрави мускули, кости и метаболизъм, са ключови. Консумацията на разнообразие от постни протеини, здравословни мазнини и богати на фибри растителни храни всеки ден помага за поддържане на силата и здравословния телесен състав“, казва тя.

Яйца

„Яйцата са пълноценен протеин“, казва Колингуд. Те съдържат и витамин B12 за възстановяване на мускулите и поддържане на енергия.

Листни зеленчуци

„Този продукт е богат на калций, магнезий и витамин К за здрави кости и мускули“, обяснява диетологът.

Кисело мляко

„Богато е на протеини и пробиотици, които поддържат здравето на мускулите и червата“, посочва Колингуд. Не забравяйте да избягвате подсладени кисели млека или кисели млека с добавени плодове, тъй като те могат да бъдат пълни със захар и калории.

Сьомга

Ако търсите постен протеин, богат на здравословни мазнини, обърнете се към сьомгата. „Тя е богата на омега-3 мазнини, които помагат в борбата с възпаленията и защитават мускулите“, отбелязва Колингуд.

Горски плодове

Горските плодове, включително къпини, ягоди и боровинки, са богати на „антиоксиданти и фибри, които насърчават възстановяването и контролират апетита“.

Боб или леща

Ако търсите гарнитура, която ще ви засити и ще ви помогне да отслабнете, добавете малко боб или леща към чинията си. „Растителните протеини и фибрите помагат за поддържане на нивата на кръвната захар и захранват мускулите ви“, казва диетологът.

„Комбинирането на тези храни с редовни силови тренировки и адекватна хидратация е един от най-ефективните начини да останете стройни и силни до 50-те си години и след това“, категорична е Колингуд.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com