4 плода, които е по-добре да се купуват замразени

Пресните плодове са вкусни и питателни, но също така се нараняват и развалят по-бързо, отколкото можем да ги използваме. Замразените плодове от друга страна са надежден и достъпен вариант, който може да се използва целогодишно. Както съобщава eatingwell много диетолози твърдят, че някои плодове е по-добре да се купуват замразени, както за оптимална хранителна стойност, така и за практичност.

Според специалистката Шери Гоу, някои хранителни вещества, като фолат и витамин С, започват да се разграждат скоро след като пресните плодове бъдат откъснати. „Витамин С е водоразтворим витамин и антиоксидант, който е чувствителен към светлина, топлина и кислород. Пресните плодове с високо съдържание на витамин С, като ягоди, киви, ананас и манго, са податливи на загуба на хранителни вещества поради температурни колебания, както и дълги периоди на транспортиране и съхранение“, казва Гоу.

1. Замразени диви боровинки

Дивите боровинки узряват само няколко седмици през лятото, но тъй като се берат и замразяват в рамките на около 24 часа след прибирането на реколтата, техният пиков летен вкус и хранителни ползи се запазват, казва диетологът Кити Бройчиър.

„Дивите боровинки имат по-високо съотношение между кората и месестата част в сравнение с обикновените боровинки, така че всяко зрънце съдържа повече от богатите лилаво-сини пигменти, наречени антоцианини, както и други растителни съединения, открити в корите на зрънцето“, добавя тя.

2. Замразено манго

Прясното манго може да е вкусно, но някои хора срещат затруднения с рязането му или определянето на зрелостта му. Замразеното обаче у напълно сладко и готово за консумация директно от плика. Обикновено се берат в пикова зрялост и след това се замразяват за няколко часа. Това запазва текстурата, вкуса и хранителните вещества на плода, твърди Американската сърдечна асоциация.

3. Замразени череши

Диетологът Лиза Валенте отбелязва, че замразените череши не изискват отстраняване на костилки и са много по-лесни за намиране извън сезона.

Тези череши също така се замразяват бързо в пиковата си сладост, което помага да се запазят мощните им антиоксиданти и полифеноли, намаляващи възпаленията. Всъщност изследванията показват, че антиоксидантните съединения като антоцианините (отговорни за наситения червен цвят на черешите) остават стабилни и активни в правилно замразените череши, което им помага да запазят противовъзпалителния си потенциал с течение на времето.

4. Замразени ягоди

Пресните ягоди са невероятно сладки и жизнени, но същевременно много деликатни поради меката си текстура и високото си съдържание на влага. Замразените ягоди са много по-безопасен вариант. Тъй като обикновено се берат в пикова зрялост и се замразяват бързо в рамките на няколко часа, те запазват хранителните си вещества, текстура и вкус по-дълго от пресните плодове. Според Шери Гоу съдържанието на витамин С и полифеноли в замразени плодове като ягодите може да бъде подобно или малко по-високо от това на пресните ягоди, съхранявани няколко дни.

