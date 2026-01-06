Бивш бесепар направи разкритие за Румен Радев

Според бившия енергиен министър Румен Овчаров президентът Румен Радев няма да излезе на политическия терен. "Той няма да посмее да излезе, а и да излезе - не мисля, че ще е алтернатива. Той е част от същата сглобка. Няма алтернатива.

На изборите ще имаме повторение на същите сцени, като отпреди две години. Резултатът ще бъде още от същото, може би с малки корекции. Въпросът не се свежда до смяната на две лица. Да, тази смяна е необходимото, но не достатъчното условие за промяната в България", прогнозира Овчаров.

"Швейцарското правило е опит за поддържане на ниско равнище на пенсии. В България коефициентът на заместване е 47%. Коефициентът на заместване е пенсията, която получаваш спрямо заплатата, която си получавал. По най-елементарните изследвания този коефициент трябва да бъде минимум 80.

Не запазват нивата на пенсии и се опитвам да ни убедят, че правят голямо чудо. В същото време се опитваха да увеличат осигурителните вноски. коментира той пред Bulgaria ON AIR.

По повод ситуацията в шести блок на АЕЦ "Козлодуй" той сподели следното: "В момента са сложени мембрани с метални пръти, че не могат да се отворят, ако се наложи. Рискът е, че там може да се получи такъв разрив, че ще ни се видят шега много от авариите досега. България няма държавен технически надзор. Съдовете под налягане не се контролират от никого. Има т.нар. ведомствен технологичен контрол", анализира гостът.

Според Овчаров нищо не се случва на световните пазари за петрол. "Брентът си е 60 долара. Трябва да видим какво действително се случва. Кой контролира на пръв поглед изглежда, че е ясно. Друг е въпросът кой контролира тези, които контролират", посочи бившият енергиен министър.

Той подчерта, че е оптимист за 2026 г.

