ГЕРБ-Бургас: Не сме променили позицията си по изграждането на бежански център в Средец

Във връзка с решението на Министерския съвет за предоставяне на терени от бившите казарми в гр. Средец на Държавната агенция за бежанците с цел изграждане на център от затворен тип за лица, търсещи международна закрила, Областната организация на ГЕРБ-Бургас заявява следното:

Категорично възразяваме срещу разкриването на бежански център на територията на община Средец. Подобно решение засяга пряко местната сигурност, обществените нагласи и перспективите за развитие на общината.

Още през 2016 г., когато ГЕРБ управляваше община Средец, беше взето решение против изграждането на бежански центрове – както от отворен, така и от затворен тип – и против настаняването на нелегални имигранти на територията на общината. Тази наша позиция остава непроменена и към настоящия момент.

След промяната в управлението на община Средец, очевидно местната власт не е защитила в достатъчна степен интересите на жителите на общината.

Подчертаваме, че община Средец вече има разработена концепция за изграждане на Логистичен парк на същия терен – проект, изцяло съобразен с интересите на местната общност и с визията за икономическо развитие на района. Настоящото намерение за изграждане на бежански център противоречи на тази дългосрочна стратегия и поставя под съмнение устойчивото развитие на общината.

Заявяваме ясно, че ще се съобразим изцяло с волята на гражданите на община Средец, която през годините е последователно и категорично изразявана – против изграждането на бежански център.

Уверяваме гражданите, че заставаме твърдо зад тях, зад техните интереси и зад правото им на сигурна и спокойна среда за живот.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com