ГЕРБ в деня на Левски: Днес е време за безпощадна ревизия

Днес е ден за паметници, но трябва и да е ден за безпощадна ревизия, се казва в декларация на парламентарната група на ГЕРБ-СДС по повод 153-ата годишнина от гибелта на Васил Левски, прочетена от Георги Кръстев.

Ако Васил Иванов Кунчев влезе в тази зала, ще види зала, пълна с чиновници на собственото си его. Левски е бил не само мечтател, а най-прецизният, най-безмилостният стратегически ум, който тази земя е раждала, се казва в декларацията. Преди да поиска свобода, той е наложил дисциплина, подчерта Кръстев.

Идеалът не е просто украшение, той е гръбнакът на държавата, изтъкна депутатът. Левски ни остави нещо, което тук е в критичен дефицит - отказ от личното „аз“ в името на крайния резултат, подчерта той. Тук се проповядва „ако спечеля, печеля за себе си, ако загубя, губи целият народ". Това е паразитизъм на гърба на цялата държава, се подчертава в декларацията. Чистата и святата република е жесток стандарт за професионална хигиена. Свободата, за която той увисна на въжето, е отговорността да бъдеш суверен, посочи Георги Кръстев.

Спрете да използвате името му като щит на собствената си потребност, обърна се към залата депутатът от ГЕРБ-СДС. Единакът в политиката е просто хищник, който дебне своята жертва. Моралът не е тема за неделно проповядване, а чиста проба държавническа логика, смята той. Когато работим като система, можем да оцелеем като нация, се изтъква още в декларацията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com