Румен Христов: „Петрохан“ оголи пробиви в сигурността и политически сметки

Председателят на СДС Румен Христов определи тройното убийство в хижа „Петрохан“ като изключително тежък криминален случай без аналог в последните десетилетия. По думите му, докато обществото е залято от информация, основно идваща от медиите, най-надеждните данни следва да идват от институциите, които реално работят по разследването. Според Христов именно липсата на ясно, навременно и официално говорене засилва съмненията и напрежението около случая.

„Национална агенция“ и въпросът за сигурността

Особено тревожен, по думите му, е въпросът с неправителствената организация, стопанисвала имота, регистрирана под наименование, внушаващо държавна легитимност. Христов подчерта, че макар законът да не изисква задължителна предварителна проверка при регистрация на НПО, това не освобождава службите от отговорност. Според него използването на имена, униформи и символика, които наподобяват държавни структури, особено когато става дума за охранителни дейности и носене на оръжие, представлява сериозен риск. Такава практика, по думите му, респектира гражданите и може да се тълкува като пробив в системата за национална сигурност.

Ограниченията за вота в чужбина

В интервю за Нова телевизияу Христов засегна и промените в Изборния кодекс, с които бе въведено ограничение до 20 секции в държави извън Европейския съюз. Той подчерта, че най-масовото гласуване зад граница традиционно идва от Великобритания, САЩ и Турция, като именно Турция концентрира най-голям брой гласове. По думите му аргументите за ограничението са свързани с реални опасения от нарушения, включително масово подаване на заявления от едни и същи IP адреси и организиран вот.

Христов бе категоричен, че мярката не е насочена срещу българите във Великобритания и САЩ. Според него никой не е жертвал техните избирателни права, за да се ограничат злоупотребите в Турция. Той припомни, че гласовете от чужбина по правило носят ограничен брой мандати и никога не са били решаващи за формиране на парламентарно мнозинство, но въпреки това остават предмет на остра политическа битка.

Радев, БСП и фигурата на Крум Зарков

В анализа си Христов обърна внимание и на избора на Крум Зарков за председател на БСП. По думите му Зарков е политикът, който стои най-близо до Румен Радев, и този избор трудно може да бъде разглеждан изолирано от по-широкия политически контекст. Христов изрази мнение, че рискът БСП да не премине изборната бариера е реален и че не е изключено да се търси форма на съвместно явяване или координация.

Според него прибързаният конгрес на социалистите и съвпадането му с отлагането на изборите пораждат допълнителни въпроси за политическите намерения и за това какъв сценарий се подготвя за предстоящия вот. В ситуация, която той определи като „битка на живот и смърт“ за всяка парламентарно представена партия, всяко движение на терена придобива решаващо значение.

