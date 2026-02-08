Йотова за бронза на Тервел Замфиров: България има нов герой!

„Тервел Замфиров е героят на България днес“, написа президентът Илияна Йотова във Фейсбук след спечеления бронзов медал в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. По думите й постижението е повод за национална гордост, тъй като това е първият български медал от зимна олимпиада от две десетилетия.

По-рано днес Тервел Замфиров се класира трети в паралелния гигантски слалом, с което донесе ценен успех за българския спорт на XXV Зимни олимпийски игри.

В рамките на визитата си в Италия президентът Йотова посети олимпийското село, където беше посрещната от председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, фигуристката Александра Фейгин и българската олимпийска делегация. Държавният глава разговаря със спортистите и с треньора на Фейгин Андрей Лутай.

„Цяла България е с вас“, заяви Йотова преди дни пред националните състезатели. България участва в Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина с 20 спортисти в биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com