Журналист: БСП излъчи лидер и даде сигнал за излизане от кризата

Конгресът на БСП, който мнозина очакваха да задълбочи вътрешните разделения в партията, вместо това се превърна в момент на консолидация и ясен политически избор. Делегатите избраха Крум Зарков за председател на левицата след реален състезателен дебат, а според коментатори форумът е дал сигнал, че партията започва да излиза от продължителната си криза.

„Мислех, че конгресът ще разедини БСП, но се случи точно обратното. Видяхме как инстинктът на партията се задейства“, заяви в ефира на бТВ журналистът и политически анализатор Александър Симов. По думите му изборът на нов лидер е бил резултат от истински председателски дебат, в който са били представени визии и идеи, а решението на делегатите е било осъзнато, а не формално. „В БСП се случи нещо хубаво. Партията минава през криза, но този конгрес поставя началото на края ѝ“, подчерта Симов.

Той посочи, че в лицето на Крум Зарков социалистите виждат фигура, способна да реализира дълго отлаганото обновление. Според него очакването е новият лидер да съживи партията и да ѝ върне ясния политически профил, който през последните години е бил размит от вътрешни конфликти и колебливи позиции.

Подобна оценка даде и доц. Даниел Смилов, който определи Зарков като почтен политик с ясно изразено проевропейско мислене. По думите му именно такъв тип лидер е липсвал на БСП в последните години. „Зарков ще има трудната задача да балансира между запазването на традиционния електорат и разширяването към по-млади и нови групи избиратели“, коментира Смилов.

Според него успехът на този процес ще зависи от това дали новото ръководство ще разполага с достатъчно време и политическа стабилност. „Трябва му по-дълъг мандат, за да осъществи промените, които заявява“, допълни Смилов, като подчерта, че изборът на Зарков е по-скоро начало, отколкото завършек на процеса на обновление в БСП.

