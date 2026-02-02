БСП залага на Илияна Йотова за президентските избори

БСП ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова за президент на предстоящите избори. Това заяви депутатът от БСП-Обединена левица Атанас Атанасов в ефира на БНР.

„След по-малко от година нашият президент Илияна Йотова ще има нужда от силна БСП, която да я издигне и избере за президент. Имаме морален дълг към нея и исторически дълг към българското общество“, подчерта Атанасов.

По думите му партията ще съсредоточи усилията си върху консолидиране на левия вот, така че да осигури стабилна политическа подкрепа за кандидатурата й.

Радев като бъдещ политически опонент

Атанасов посочи, че евентуалното излизане на Румен Радев на партийния терен ще бъде сериозно предизвикателство за социалистите. Той припомни, че Радев е бил издиган и избиран два пъти с подкрепата на БСП.

„На изборите всички партии са конкуренти и опоненти“, заяви депутатът, като уточни, че партията подхожда прагматично към всяка бъдеща политическа конфигурация.

Оценка за участието във властта

По отношение на управлението с кабинета „Желязков“ Атанасов заяви, че нито министрите на БСП, нито партията като цяло са били въвличани в корупционни схеми или скандали.

Той определи като „цинично“ БСП да бъде поставяна под общ знаменател с мафия и олигархия и подчерта, че участието във властта е било държавническо решение. Според него обаче, когато парламентарното мнозинство е започнало да се променя, за БСП вече не е имало място в управлението.

Конгресът и вътрешната равносметка

На предстоящия конгрес на БСП ще бъде направена трезва оценка за участието на партията в управлението, включително ще се обсъжда дали напускането е трябвало да стане по-рано.

Атанасов подчерта, че в партията няма поколенчески конфликт, а основната задача е да бъде избран председател, който да преведе БСП през този сложен период. По думите му няма как България да остане без лява партия в парламента.

Парламентарната бариера и изборните правила

Депутатът отхвърли твърденията, че БСП е изправена пред риск да не влезе в парламента, като призна, че партията е била наясно с възможни електорални щети от участието във властта. „Ще намерим подкрепа сред левите хора, когато покажем, че сме си взели поуките“, заяви той.

По темата за промените в Изборния кодекс Атанасов уточни, че в парламентарната група е имало различни позиции, включително по въпроса за ограничаването на секциите в чужбина. Той подчерта, че изменения в изборното законодателство не бива да се правят в последния момент и че доверието в изборния процес изисква спокойна и предвидима среда.

