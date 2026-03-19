Делото Кирил Петков! Полицай закова Бойко Рашков

Примката около най-скандалния МВР-шеф се затяга. Делото срещу Кирил Петков заради незаконните арести на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова извади на бял свят факти как Бойко Рашков като вътрешен министър е притискал полицаи.

Един от свидетелите в днешното съдебно заседание заяви, че пряко му е било уточнено, че ако не извърши конкретни действия, няма място в МВР. Това заяви Ангел Кънев, наблюдаващ прокурор по делото срещу Петков.

"В хода на досъдебното производство, когато те са разпитвани, а Бойко Илиев Рашков все още е заемал длъжността министър на вътрешните работи, а те са били служители в това министерство, в показанията си те не казват нищо за неговите действия", обясни Ангел Кънев, цитиран от ПИК.

"Съдът предложи и аз приех това, да поискаме разпитите на Бойко Рашков и Бойко Борисов в следващо заседание, след като приключат разпитите на всички останали свидетели по делото. Към момента не успях да реализирам това искане", обясни наблюдаващият прокурор.

По думите му, Борисов е необходимо да бъде разпитан, защото едно от обвиненията е свързано с това, че превишаването на властта е свързано с отдаване на неправомерни заповеди по отношение на действия по разследването в недвижим имот, владян от Бойко Борисов, както и с неправомерното му задържане.

Той обясни, че ще поиска съдът да приобщи към доказателствата по делото изслушването на европейския прокурор Лаура Кьовеши, която заявява, че Европейската прокуратура няма общо с ареста на Бойко Борисов.

Ангел Кънев уточни, че още двама служители на МВР предстои да бъдат разпитани, след което ще се направи искането за разпитите на Бойко Рашков и Бойко Борисов.

