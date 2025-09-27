Кики обърна палачинката, подаде ръка на три партии

Така прави "Продължаваме промяната" - като види, че се разпада, че изпада зад борда и никой не я бръсне за нищо, обръща палачинката и започва да се предлага на всички, които до вчера е нападала с лъжи и умишлени манипулации. Кирил Петков доказа днес, че това е стил на ПП.

Снимки: БТА

По време на Общото събрание на ПП Кики направи изказване, в което като махало се луташе между крайностите - от продължаване на битката до диалог с ГЕРБ, ДПС и "Възраждане". Наглостта му, както се видя е безкрайна, тъй като само преди ден хората му протестираха пред централата на ДПС.

Петков добави, че ПП трябва да отвори каналите на комуникация с привържениците на „Възраждане“, на ГЕРБ, на ДПС. „Отваряме вратата, подаваме ръка“, допълни той.

Той обясни, че е важно да бъде преодоляно чувството за арогантност в общността на ПП и призова да се търси диалог с избирателите и на другите партии.

Снимки: БТА

"Не можем да казваме на възрожденците, че са просто едни объркани глупаци, на гласуващите за ГЕРБ, че са корумпета, а за ДПС - овладяни. Трябва да отворим каналите на комуникация. Има измамници, лъжци, крадци, не сте вие, а вашите политически лидери. Тази заблуда трябва да спре, пътят е друг, но това трябва да дойде от нас, не може да го чакаме от тях", допълни бившият депутат и основател на партията.

Минути преди топа пък говореше за въоръжена борба. "Борбата е безкрайна, трябва да имаме структурите и хората за дълга битка, маратон. Изисква структуриране, трябват умни, честни хора с опит. Превъзходството на врага е, че има дългогодишен опит. Трябва да имаме същата програма, че след 20 г. ще имаме достатъчно опит да водим държавата напред и да бием тези, които имат 25-годишен опит", заяви Петков пред конгреса на ПП.

Петков издигна арестувания за корупция кмет на Варна Благомир Кочев в ръководството на ПП. “Приоритет номер едно днес и утре, и вдругиден, е Благо, Ники, Йордан и Никола да бъдат на свобода“, заяви още Петков.

Днес Общото събрание на ПП избира нов лидер. Дотук се стигна след оставката на Кирил Петков, след като районните кметове на „Люлин“ и „Младост“ Георги Тодоров и Ивайло Кукурин, както и на общинските съветници в Столичния общински съвет Димитър Шалъфов и Драгомир Иванов напуснаха ПП с мотива, че им е оказван натиск и обвиниха ръководството в зависимости. Асен Василев остана начело на ПП до Общото събрание.

