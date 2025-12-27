Мегапарти на "Лукойл" в Москва. Журналисти побесняха

"Лукойл" похарчи поне 650 000 евро за мегакорпоративно парти на висшите си мениджъри в Москва и накара местни журналисти да побеснеят заради огромните харчове.

За събитието съобщи телеграм канала Mash.

Още преди компанията да продаде чуждестранните си активи заради санкциите на САЩ, мениджърите поляха в аванс сделките с размах и разточителство, достойни за руски олигарси.

За празничното събитие ръководството на петролната компания наело триетажното имение Modus в центъра на Москва. Специален дизайнер направил богатата украса на сградата в червено и бяло, имало три охранителни поста, а хитови артисти пеели на сбирката. Хонорарите им били на обща стойност 400 000 евро.

Един от тях бил Филип Киркоров. Но най-големият хонорар - за 150 000 евро, отишъл за Валери Леонтиев, звезда от времето на соца, който отдавна живее в Маями и се връща в Русия само за такива скъпи корпоративни купони.

Огромните харчове и впечатляващото меню, заедно с многоетажната новогодишна торта, предизвикаха гнева на журналисти.

В няколко по-малки сайта, които не се свързват с Кремъл, тази сбирка се сравнява с новогодишното "голо парти" през 2023 г., което доведе до масови извинения на присъстващите, начело с Киркоров. Други сайтове пък сравняват разточителството с пищните тържества на фалиралата Роснано, ръководена от бившия вице Чубайс. Припомнят, че на едно от тогавашните партита той изрекъл отровната фраза "Имаме много пари. Просто имаме много“.

Сайтовете упрекват ръководството на Лукойл, че прави пир по време на чума (война). В труден момент за страната, да хвърляш такива пари просто така, за забавление на вече богатите висши мениджъри е просто НЕПРИЛИЧНО. А вие, които се смятате за уважавани господа, сте неприлични, пише миртесен.

