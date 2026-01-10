Най-популярната дума в Русия е…. американска

Москва обяви най-популярната дума в страната и предизвика пълна изненада.

Не е нито спасибо, не е водка. Не е и Путин.

Оказа се, че най-популярната дума е американската "ОК".

Още по-изненадващото е, че новината беше огласена от официоза РИА Новости, като цитират доклад на Института за руски изследвания.

Руснаците си признават, че в продължение на много години "ОК" се опитвала да заеме водещо място в руските устни и писмени диалози, и тази година вече е оглавила класацията.

Обясняват, че „популярността е свързана с информативна и недвусмислена природа“, както и че „често се използва поради склонността към краткост в езика“.

Думата „ОК“ е с американски произход и се счита за една от най-разпознаваемите думи в света.

Най-широко приетата теория, доказана от езиковеда Алън Уокър Рийд, е, че „ОК“ се появява за първи път в Бостън, САЩ, през 1839 г. По онова време сред елитите в Бостън и Ню Йорк е било модерно да се използват съкращения на нарочно изписани грешно фрази.

Думата е съкращение на фразата „oll korrect“ – съзнателно неправилно изписване на английското „all correct“ („всичко е правилно“).

Думата става национално известна по време на президентската кампания в САЩ през 1840 г.. Поддръжниците на президента Мартин Ван Бурен основават „ОК Club“. Името идва от неговия прякор – Old Kinderhook. Така „ОК“ придобива двойно значение: „Old Kinderhook“ и „oll korrect“.

Много други нации също се опитват да си припишат заслугата за нейното появяване.

Гърците твърдят, че е от фразата „ola kala“ (всичко е наред).

Британците са убедени, че са автори от времето на някоя от войните и означава „0 killed“ (нула убити).

В индиански летописи пък се казва, че имало племе чокто, в което думата „okeh“ означава „така е“.

Немците смятат, че е от „Oberst Kommandant“, а французите – от „Aux Cayes“.

Нищо чудно и руснаците сега да излязат с тяхна версия.

