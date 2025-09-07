Нов скандал с "Корал"! Кирил Петков в паника

Бомбата със закъснител цъка на плажа Корал, а един от тези, участвали в нейното залагане, е бившият министър-председател Кирил Петков. За това алармират от Фейсбук-групата "Да запазим Корал", пише ПИК.

Темата се "дъвче" не от вчера, но периодично около нея изплуват нови детайли и притеснителни факти.

Става въпрос за последици, за които природозащитници предупреждават, във връзка с приетите от сглобката промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

Текстовете, свързани със забрана за строителство на плажовете Иракли, Бяла-Карадере и Корал, бяха гласувани окончателно през февруари миналата година. Те касаят само трите плажа, обявени за "плажове за природосъобразен туризъм" още от 2016г. Тогава бе забранено ивиците да имат наематели, концесионери, както и търговия с атракции.

Промените от миналата година забраняват строителството на разстояние от 500 м от границите на трите гореизброени плажа. Заварените подробни устройствени планове бяха обезсилени и се възстанови предназначението на имотите от преди урегулирането. Издадените разрешения за строеж също се обезсилиха.

В събота в групата "Да запазим Корал" се появи следната публикация:

"Бомбата със закъснител, която кирил петкофф заложи на Корал и другите плажове за природо-съобразен туризъм, неумолимо цъка. Когато беше премиер, с частен самолет от Испания при него дойдоха на неофициална среща представители на Ибердрола (инвеститорите зад "Корал"), на които на тази среща той им обеща (дали без комисионна???) ДЪРЖАВАТА да им върне парите (40 милиона евро), а те да се откажат от земята, която са купили...

Именно кирил петкофф прокара това да бъде записано в ЗУЧК и да бъде прието с неговия подпис и другите от сглобката".

ОТКЪДЕ ЩЕ ДОЙДАТ МИЛИОНИТЕ

В същата публикация се цитира и част "от разговор по онова време" между Кирил Петков и вероятно Атанас Русев - основателя и един от най-активните участници в гражданско сдружение "Да запазим Корал":



- Всяка година държавата ще им дава по няколко милиона евро, докато го изплати!

- А откъде ще дойдат?

- Спокойно, той Асен е на финансите и ще ги измисли откъде!

"Скандално е в закон да бъде записано как държавата ще дължи стотици милиони евро на някакви инвеститори и частни субекти, пък дори и допълнителни обезщетения, ако не си изпълни ангажимента.

Откъде според вас държавата ще извади сега стотици милиони евро, за да компенсира собствениците на имоти, както е записано в този закон? От никъде. И просто сега законът отново ще бъде сменен и ВСИЧКО ЩЕ БЪДЕ ЗАСТРОЕНО. Това направи киро далаверата за "Корал". Нищо повече", завършва публикацията.

По-рано днес, явно притеснен, че темата отново се "вади на масата", Кирил Петков влезе в обяснителен режим, за да се отбранява срещу "всякакви многознаещи глави", седнали да се упражняват по темата Корал.

В дълъг пост в социалната мрежа Петков заяви, че е "щастлив" от прокараните промени в ЗУЧК, а слуховете за негов къмпинг зад Корал, че е накупил земи с подставени лица, че бил в десетки схеми, нарече "поредните пълни лъжи на болни или злобни глави".

"ДОНОСНИЦИТЕ НА ДАНС"

Дезертиралият от ръководството на "Продължаваме промяната" бивш премиер даде да се разбере, че не е простил на "доносниците на ДАНС", който изпържиха далаверата с подписите на Лена Бориславова, макар лицемерно да призна заслугите им за каузата "Корал":

"За да постигнем тази защита, разбира се, не е само моя заслуга - всички се борихме за тези промени много години. Мирослава Петрова, целият екип на "Да запазим Корал", дори и "доносниците на ДАНС", преди да станат такива, изиграха важна роля, за да се случи всичко това. Няма да забравя заслугите им по казуса, въпреки долното им поведение след това, когато бяха използвани като политически марионетки".

Само да припомним, че скандалът с фалшивите подписи гръмна през април миналата година, когато сайтът "Бивол" разкри как Кирил Петков е станал служебен министър на икономиката с цената на документална измама. Неверните обстоятелства са били нужни, за да се изчисти от всякакъв вид конфликт на интереси.

КАКВИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ СЦЕНАРИИ

Самият Атанас Русев взе отношение под публикацията в "Да запазим Корал": Хубавото е, че няма да се строи в трите години, които държавата има срок да обезвъзмезди собствениците на имоти в 500 метровата граница зад трите плажа за природо-съобразен туризъм.

А лошото е, когато те изминат, държавата няма да има откъде да плати толкова пари за нещо подобно, всички собственици ще я съдят, включително има и клауза допълнителна записана в закона, за още повече пари, ако в последващата година държавата не плати...

Когато всичко това се случи, как според вас ще се разреши тази ситуация? Или най-лесно - с нова промяна на закона, този път в полза на бетона?

Тоест, това решение за "спасяване на Корал" е толкова нетрайно и спорно, че от решение направо си прилича на гилотина. След тези три години и бездействието на държавата по темата досега, има още една година, в която парите набъбват още повече... и след това какво ще стане? Или сега са се закичиили с медалите на спасители, после да си отидат по островите, и всичко е точно?".

В групата публикуваха възможните сценарии за развой на събитията след трите години, заложени в ЗУЧК от сглобката:

* Държавата изплаща обезщетенията. За да "спаси" терените зад Корал и другите плажове за природо-съобразен туризъм, държавата трябва да изплати огромни суми на всички собственици.

В бюджета няма такъв ресурс - става дума за десетки, дори стотици милиони.

Дори да се отпуснат пари, ще има скандали с оценките, съдебни спорове и нови обвинения в корупция.

Вероятност: ниска – държавата исторически избягва такива разходи

* Държавата протака → собствениците съдят

След изтичането на трите години (плюс още една година по закона), държавата не плаща. Собствениците завеждат дела. Делата ще се влачат с години, включително в международни съдилища (ЕСПЧ в Страсбург). Междувременно натискът за промяна на закона ще се увеличава.

Вероятност: средна - води до дълга несигурност и тежест върху следващите правителства.

* Промяна на закона в полза на строителството

Управляващите ще кажат: "Нямаме пари за обезщетения → законът трябва да се промени". Променят ЗУЧК или специална наредба, като смекчат или премахнат ограничението за строежи. Така собствениците получават възможност да строят, без държавата да плаща. Това е най-лесното решение за властта и най-изгодното за инвеститорите.

Вероятност: много висока.

* Политически "трик" - частична забрана + "еко-туризъм" алиби

Държавата може да разреши "ограничено застрояване" - уж в полза на еко-туризма, но реално ще отвори врата за бетониране.

Може да се въведат специални "изключения": хотели с ниска етажност, къмпинги с бетонни постройки, "еко-комплекси". Вероятност: висока.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com