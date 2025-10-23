Румен Петков: БСП има стабилно участие във властта, нека няма драми

Ротация на председателя на Народното събрание е напълно възможна, ако се постигне общо съгласие между политическите сили. Това заяви пред БНТ председателят на АБВ и част от коалицията БСП-Обединена левица Румен Петков. Според него подобна стъпка не би била прецедент в българската политика и може да осигури баланс в настоящата сложна конфигурация на властта.

„Доц. Киселова заслужава уважение“

Лидерът на АБВ припомни, че в миналото вече е имало политически договорки, включващи ротация на премиер и председател на парламента – макар тогава това да не се е реализирало. „Онзи формат беше конструиран с аргумента, че ще има рутиращи се премиер и председател на парламента, но това не се случи“, отбеляза Петков.

Той определи работата на настоящия председател на парламента доц. Киселова като „изключително успешна“. „19 депутати в това Народно събрание, с един оперативен и ефективен начин на ръководене от страна на доц. Киселова, заслужават уважение. Убеден съм, че това ще бъде отчетено от всички участници – не само в управляващия формат, а и в Народното събрание, колкото и изкривени да са мислите на някои от тях“, каза още Петков.

Предстои в неделя БСП да проведе национален форум, на който темата за евентуалната ротация ще бъде обсъдена официално.

БСП има стабилно участие във властта

Петков подчерта, че решението за избор на доц. Киселова е било „много успешен ход от гледна точка на националния и институционалния интерес“ и че всяко посегателство върху този баланс би било „болезнено“. „Считам, че не трябва да се драматизира ситуацията, при положение че БСП има изключително солидно участие както в изпълнителната, така и в законодателната власт“, посочи той.

Лидерът на АБВ изрази подкрепа за министрите на коалицията БСП-Обединена левица, които по думите му „се представят успешно в една много трудна политическа среда“. Петков определи настоящата управленска конструкция като „трудна за съвместно съществуване“, в която всички партии са принудени да правят компромиси – но „не на всяка цена“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com