Тази професия у нас дава 11,5 заплати при пенсиониране

Появи се интересен казус в социалната мрежа. Той напомни, че една професия у нас получава 11,5 заплати при пенсиониране.

Ето какво пише участник:

Здравейте! Искам да попитам в какъв срок от напускането ми като учител, поради пенсиониране , трябва да ми се изплатят 11,5 заплати. И другият ми въпрос е дали тези заплати са от бюджета на училището, понеже ми беше казано ,че училището няма пари и ще трябва да чакам ,вече почти два месеца.Моля да отговарят компетентни участници, които са наясно с нещата. Благодаря предварително!

Ето и част от коментарите:

Обезщетенията за пенсиониране НЕ СА от бюджета на училището. В момента, в който ги поискате, директора подава към общината информация. Парите за пенсиониране влизат по съвсем отделно перо.

На мен ми бяха изплатени веднага с последната заплата. Тези пари не са от бюджета на училището, но то предварително ги заявява. Ако не се заявят предварително, то те се изплащат от бюджета на училището и по- късно им се възстановяват средствата.

Веднага с последната заплата.11- те заплати са по национална програма,само половин заплата е от училището.

Изплатиха ми ги заедно с последната заплата.

Ако училището не разполага със средства обезщетенията по НП ще пристигнат през ноември.Би следвало при заповедта за прекратяване да се впише ,че средствата са по НП и ще бъдат изплатени при получаването им от МОН.Ако желаете да ги получите незабавно ми пишете на лично съобщение .

Аз се пенсионирах ранно.

Изплатиха ми ги на следващия месец, но бяха заявени.

Ако не са заявени- се изплащат от училището ,...като им ги възстановят.

