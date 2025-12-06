Съдбата на заплати и пенсии. Новият бюджет

Министерството на финансите публикува проекта за Държавен бюджет за 2026 г. и актуализираната средносрочна прогноза до 2028 г. Основният акцент пада върху доходите – заплати и пенсии – които ще определят социалната и икономическата динамика през следващите години.

Заплати в публичния сектор

От 1 януари 2026 г. заплатите в бюджетната сфера ще бъдат увеличени с 10%. Това е сериозна стъпка към компенсиране на инфлационния натиск и задържане на кадри в ключови обществени системи. В същото време отпада автоматичният механизъм за определяне на възнагражденията в някои сектори, като МВР, където досега те бяха обвързани със средната работна заплата. За педагогическите специалисти се запазва досегашната политика по доходите, а за лекарите специализанти се стартира програма за подкрепа с бюджет от 30 млн. евро.

Пенсии и осигурителна политика

Увеличаването на пенсионната вноска се отлага – вместо от 2026 г., то ще се случи на два етапа: от 1 януари 2027 г. с 1 процентен пункт и от 1 януари 2028 г. с още 2 пункта. Пенсиите за трудова дейност ще продължат да се осъвременяват по т.нар. „швейцарско правило“ – всяка година от 1 юли. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава на 620,20 евро и става равен на минималната работна заплата, а максималният осигурителен доход ще расте поетапно – от 2 300 евро през 2026 г. до 2 659 евро през 2028 г.

Социални плащания и обезщетения

Бюджетът предвижда увеличение на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на 460,17 евро, както и същия размер за обезщетението за бащите (или осиновителите) при отглеждане на дете до 8 години. Повишава се и компенсацията при неизползване на отпуска за бременност и раждане – от 50% на 75%.

Приходи и фискална политика

Растежът на приходите през 2026 г. ще бъде подкрепен от благоприятната макроикономическа среда и мерки за повишаване на събираемостта. Очаква се приходите от ДДС да нараснат с 29,2%, а от акцизи – с 10,6%, основно заради повишаването на ставките върху тютюневите изделия. Приходите от данъци върху доходите и богатството ще се увеличат с 10,5%, а социалните осигуровки – с 8,4%.

Оптимизация на разходите

Правителството планира намаляване на числеността на администрацията с поне 5 500 щатни бройки до 2028 г., като това ще стане чрез премахване на трайно незаети позиции. Индивидуалните заплати на висшите държавни органи ще бъдат замразени през 2026 г. на нивата от края на 2025 г., а след това ще се коригират според общото увеличение на заплатите в публичния сектор.

Разходни политики

Основните разходни политики, водещи до повишаване в разходната част на бюджета за периода 2026-2028 г., са както следва:

Увеличение на размера на минималната работна заплата (МРЗ) от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро;

Увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на 460,17 евро за целия период до 2028 г. включително;

Увеличение на размера на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на 460,17 евро за целия период до 2028 г. включително;

Повишава се размерът от 50 на сто на 75 на сто на паричното обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане и на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват от 1 юли на съответната година по чл. 100 от КСО или т.нар. „швейцарско правило“;

Заплатите в бюджетната сфера ще се повишат с 10 на сто догодина, като отпада автоматичният механизъм за определяне на размера на възнагражденията в определени сектори, като МВР, където те бяха обвързани със средната работна заплата.

Запазване на политиката по доходите за педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование;

Стартиране на Програма за подкрепа на лекарите специализанти с осигурени средства в размер на 30,0 млн. евро за 2026 г.;

Политики и мерки за оптимизация на разходите:

За периода 2026-2028 г. Министерският съвет и кметовете на общини след преглед и оценка извършват оптимизиране на общата численост на персонала на администрацията на изпълнителната власт цел да се достигне намаление на общата численост с не по- малко от 5 500 щатни бройки, трайно незаети повече от шест месеца, разпределени пропорционално за периода;

През 2026 г. размерите на индивидуалните основни месечни заплати на централните и териториални органи на изпълнителната власт, както и на техните заместници се определят в размер на последната индивидуална основна месечна заплата, определена към 31 декември 2025 г. освен ако в закон е предвидено друго. Промените на индивидуалните заплати на тези органи след 31 декември 2026 г. се определят в рамките на разходите за персонал и съобразно процентното увеличение на заплатите на служителите в публичния сектор.

