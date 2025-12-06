Това е краят! Какво поискаха нечовеци за Любо Пенев

Едни даряват пари, а други сеят смърт! Вчерашният банкет на фенове на Левски от Перник - "Сини хуни", се превърна във вакханалия, гарнирана с грозни и низки страсти. По време на празненството ехтяха възгласи: "Смърт за Любо Пенев! Смърт за ЦСКА!",съобщава Лупа.бг.

Каквото и да каже човек в такива моменти, все ще е малко. Но говорим за истинските хора, не за утайки и наркозависими!

Но това едва ли учудва някого, след като преди известно време, когато борещия се също с рак бивш наставник на Левски - Петър Хубчев, си поиска неустойката от клуба, когато беше уволнен, пак такива "фенове" му пожелаха... смърт!

Идиотската случка се разиграва вчера, като предварително всички тартори на агитката на Миньор Перник са били привикани в РПУ-то в града и предупредени да не закачат "сините".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com