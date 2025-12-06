Кметът на Момчилград връчи плакет на Ердоган

Кметът на Момчилград Илкнур Кязим връчи плакет на президента Ердоган за подкрепата при изграждането на къщата-музей на Наим Сюлейманоглу

Кметът на община Момчилград Илкнур Кязим връчи благодарствен плакет на президента на Република Турция Реджеб Тайип Ердоган за подкрепата при изграждането на къщата-музей на Наим Сюлейманоглу в Момчилград.

Жестът беше направен по време на престижната международна среща Women in Local Governments Summit, която се провежда в Истанбул от 5 до 7 декември под патронажа на турския държавен глава.

Форумът събра стотици жени-лидери в местното самоуправление от различни държави. Събитието се организира от женската структура на Партията на справедливостта и развитието (АК Парти) и има за цел да насърчи равенството, да популяризира добрите практики в управлението и да развие устойчивите международни партньорства между общините.

Илкнур Кязим беше официално поканена за участие от Тугба Ъшък Ерджан – председател на женската структура на АК Парти, която изрази признателност за активната работа на кмета на Момчилград в областта на местното самоуправление и насърчаването на женското лидерство. От българска страна кметът, като представител на Движението за права и свободи, подчерта значението на международното сътрудничество за развитието на общините в Република България. Илкнур Кязим е един от двамата кметове на български общини, които присъстват на форума. Другият представител е кметът на Община Дулово Невхис Мустафа.

По време на форума Илкнур Кязим поднесе на президента Ердоган благодарствен плакет от името на жителите на Момчилград. Тя изказа признателност за оказаната помощ и съдействие при изграждането на къщата-музей на Наим Сюлейманоглу.

Къщата-музей беше открита тържествено на 18 ноември тази година в присъствието на високопоставени представители от България и Турция.

"Международният форум в Истанбул показа колко важна е ролята на жените в местното управление и колко много можем да постигнем чрез сътрудничество и споделяне на добри практики. Убедена съм, че контактите, които осъществихме, ще дадат на Община Момчилград нови възможности за сътрудничество, включително в рамките на инициативите на ДПС за развитие на местните общности", заяви Илкнур Кязим.

