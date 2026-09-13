Кметът на Момчилград връчи плакет на Ердоган
Жестът беше направен по време на престижната международна среща Women in Local Governments Summit
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Жестът беше направен по време на престижната международна среща Women in Local Governments Summit
Това стана в деня, в който се навършват 8 години от смъртта на шампиона
Събитието, проведено в Момчилгард събра множество официални гости
Решението взе общинският парламент на града
Наим ни научи как може една кауза да обединява и да прави хората по-силни, заяви Карадайъ
Това ще стане по време на десетата международна среща на момчилградчани "Момчилград винаги в сърцето ми"
Кърджали. Световноизвестният щангист Наим Сюлейманоглу присъства на подписването на договор за изпълнение на проекта „Утвърждаване на здравословен нач...