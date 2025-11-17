Висши фигури от България и Турция почетоха паметта на Наим Сюлейманоглу

Паметта на Наим Сюлейманоглу, признат в целия свят като най-великия щангист на всички времена, беше почетена на възпоменателна програма, организирана в България в сътрудничество с Министерството на културата и туризма на Република Турция, Турската агенция за сътрудничество и координация (TİKA) и Община Момчилград.

Събитието, проведено в Момчилгард събра множество официални гости, сред които бяха посланикът на Република Турция в София Мехмет Саит Уяник, президентът на TİKA Абдуллах Ерен, генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манаф, кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, кметът на Местанли Илкнур Казъм, председателят на Турската федерация по вдигане на тежести Талат Юнлю, председателят на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев, музикантът Eypio от филма Naim, както и бивши съотборници на легендарния спортист и млади атлети.

„Наим Сюлейманоглу стана гласът, който направи известни пред света трудностите на турците“

В откриващата си реч президентът на TİKA Абдуллах Ерен подчерта значението на програмата за съхраняване мястото на Сюлейманоглу в турската спортна история и в общата културна памет на бъдещите поколения.

„Ще поддържаме жива неговата памет в този дом. Само на 10-годишна възраст той се превърна в символ на турците по целия свят със своя призив за свобода".

„Като TİKA реализираме проекти за развитие и благоденствие във всички райони, където живеят наши сънародници. Този проект донесе голяма радост на турския народ; много хора споделиха своите чувства с нас. Убеден съм, че множество посетители ще дойдат тук, за да видят Къщата-музей на Наим Сюлейманоглу. Благодаря на всички ви, че пазите неговото наследство.“

„Той изгради мост на приятелството между турския и българския народ“

Посланик Уяник подчерта, че Сюлейманоглу е бил не само източник на гордост за Турция, но и за целия Балкански регион:

„За нас е особено значимо да почетем нашия рекордьор Наим Сюлейманоглу в годишнината от неговата кончина, тук, на земята, където е роден. Неговите изключителни постижения във вдигането на тежести вдъхновиха безброй млади хора и се превърнаха в пример за бъдещите поколения. Тези постижения свидетелстват за неговата решителност и силен характер.“

„Наим е споделена гордост на двете държави“ Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн изрази своята гордост и радост:

„Днес изпитваме огромна гордост и щастие. Наим е обща гордост на двете нации. Той допринесе значително за това турците по света да бъдат разпознавани и уважавани.“

Най-емоционалните моменти от програмата настъпиха, когато бившите съотборници на Сюлейманоглу излязоха на сцената и споделиха своите спомени за легендарния спортист. Техните разкази за неговата упоритост, характер и принос към турския спорт трогнаха присъстващите.

Програмата ще продължи утре в Момчилград с участието на министъра на културата и туризма на Турция, министъра на младежта и спорта и председателя на Дирекцията по вероизповеданията на Турция.

