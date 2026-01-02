Спешна въздушна евакуация в Рила

Планинските спасители правят нов опит за хеликоптерна евакуация на жена с измръзвания на пръстите на краката от хижа Иван Вазов в Рила. Акцията се провежда при изключително тежки метеорологични условия, след като вчерашният опит за изтегляне по въздух е бил осуетен заради лошото време. От Планинската спасителна служба обясниха, че наземна акция би продължила над 12-13 часа, което при сегашния студ е опасно както за пострадалата, така и за самите спасители.

Още инциденти в планината

Освен случая в Рила, през изминалото денонощие е извършена и друга въздушна евакуация. Човек със съмнения за инсулт пък е бил изведен с хеликоптер от района на връх Жълти бряг над Казанлък. От спасителната служба съобщават, че това са само част от инцидентите на фона на рязкото влошаване на условията в планините.

Минус 10 градуса и бурен вятър

От Български Червен кръст предупреждават, че времето в планините е много студено, с температури около минус 10 градуса и силен, на места бурен вятър. В комбинация с вятъра усещането е за още по-ниски температури, което създава много голяма опасност от измръзвания. Очакванията са през уикенда да стане още по-студено и още по-ветровито.

Предупреждение към туристите

От Планинската спасителна служба призовават хората да бъдат изключително внимателни. Туристите трябва да тръгват добре подготвени с дебели и топли дрехи, подходящи обувки, ръкавици, топли напитки и допълнителни батерии. Съветът е маршрутите да се планират много внимателно и да не се тръгва на всяка цена, ако условията са влошени. Въпреки тънката снежна покривка, на места има навявания, които могат да създадат и риск от лавини.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com