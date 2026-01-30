Предотвратиха страшна трагедия с дете в Бургас

Лекари от УМБАЛ Бургас спасиха дете, изпаднало в животозастрашаващо състояние след предозиране с лекарство за епилепсия, което по закон се отпуска единствено с рецепта, но е било закупено свободно от аптека. Медикаментът е бил взет от група тийнейджъри, които решили да го използват с цел „забавление“, съобщиха от лечебното заведение.

След прием на пет таблетки по 75 мг едно от момчетата внезапно губи съзнание и припада на улицата. Детето е прието по спешност с опасност за живота, получава няколко тежки гърча и се налагат интензивно лечение и постоянно медицинско наблюдение. След няколко дни в болницата състоянието му е стабилизирано и то е изписано, потвърди Юлия Андреева от пресцентъра на УМБАЛ Бургас.

„Това е поредният случай на предозиране именно с този медикамент, който не трябва да се продава без рецепта“, заяви д-р Нурай Велиева, педиатър във Второ детско отделение и дежурен лекар в нощта на инцидента. По думите ѝ лекарството, предназначено за потискане на епилептични пристъпи, при здрави хора действа в обратната посока – силно възбужда мозъка и може да доведе до тежки гърчове и припадъци.

За случая е уведомена полицията, а разследването трябва да установи как медикаментът е бил закупен свободно, въпреки законовата забрана. По информация на самите деца лекарството е било купено от малка аптека в Бургас.

От болницата предупреждават, че през последните месеци тревожно зачестяват случаите на деца, приети след предозиране с опасни лекарства или суицидни опити, включително с медикаменти, до които нямат право на достъп. Като пример лекарите посочват и случай с 13-годишно момиче, което си инжектира инсулина на своя леля след любовна драма и забрана от родителите да поддържа връзка с по-възрастен мъж.

Медиците от УМБАЛ Бургас отправят настоятелен апел към родителите да бъдат особено внимателни в тийнейджърската възраст. Те съветват да се следи за резки промени в поведението, затваряне в себе си, резки колебания в настроението, интерес към опасни „предизвикателства“ в социалните мрежи и разговори, свързани с експерименти с лекарства и търсене на силни усещания.

„Най-важното е да има постоянен, спокоен и доверителен диалог. Родителите трябва да познават средата, в която живеят децата им – както реалната, така и онлайн – и да обръщат внимание на емоционалните им преживявания, особено при разочарования, чувство за отхвърляне или натиск от връстници“, подчертават лекарите.

