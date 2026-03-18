Паника в Разлог и Банско. "Мебелите се преместиха"

Паника обхвана хората в Разлог и Банско след снощното земетресение. "Не, не беше слабо усетено, напротив! Беше силно и бучащо", "В Разлог беше силно, въобще не беше лекичко, бучеше страшно, вибрираше цялата сграда, мебелите се преместиха", "Такова досега не е било, имало е леки, но това беше страшничко", "И в Банско се усети доста силно", "Разтресе си в Разлог", коментираха жителите на района в социалните мрежи. Земетресението беше регистрирано в 21:43 часа.

По данни на Националния сеизмологичен център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН на 17 март е регистрирано земетресение с магнитуд 3.2 в района на град Разлог!

Епицентърът е на 20 км от град Благоевград, на 20 км от град Банско и на 90 км от град София.

