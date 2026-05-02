Под лупа: вирус от Африка може да стане следващата пандемия

След пандемията от COVID-19 учените по света засилиха изследванията върху вируси, които в бъдеще биха могли да преодолеят междувидовата бариера и да доведат до нова глобална епидемия. Скорошно проучване, публикувано в списание Nature, сочи, че група вируси от Африка може да бъде потенциален кандидат за подобен сценарий.

Авторите на изследването са анализирали алфа-коронавируси,"родственици" както на обикновените настинки, така и на вируса, причиняващ COVID-19. Основните им преносители са прилепите. За да проникнат в човешкия организъм, тези вируси трябва да се свържат със специфични белтъци на повърхността на клетките. Тези белтъци действат като своеобразни "ключалки", към които вирусът трябва да намери подходящ „молекулярен ключ“.

Доскоро се смяташе, че алфа-коронавирусите могат да проникват в човешките клетки по два начина - чрез взаимодействие с белтъците ACE2 и APN. Новото изследване обаче показва, че вируси, открити при прилепите (Cardioderma cor) в Кения, потенциално могат да използват и трети, досега неизвестен механизъм. В лабораторни условия те са успели да инфектират клетки чрез белтъка CEACAM6, съобщава vesti.bg.

Белтъкът CEACAM6 се експресира широко в човешките бели дробове, което ги превръща в удобна мишена за тази група вируси. Подобни вируси не се срещат само в Кения, те са открити и при прилепи в Русия и Китай. Африканските разновидности обаче показват значително по-добро взаимодействие именно с човешката версия на белтъка CEACA.

На този етап няма причина за паника. Учените са изследвали кръвни проби от хора, живеещи в близост до тези прилепи в Кения, и не са открили признаци на масово заразяване. Това означава, че вирусът засега не е придобил способност да се предава на хора.

Според експертите изследването представлява важна превантивна стъпка. Познаването на нов потенциален механизъм за предаване позволява на научната общност да започне предварителна разработка на лекарства и ваксини, за да бъде по-добре подготвена, ако вирусът някога успее да премине междувидовата бариера.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com