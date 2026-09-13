Под лупа: вирус от Африка може да стане следващата пандемия
Пак се разнася от прилепи
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Пак се разнася от прилепи
Заболяването протича по-тежко
За китайците храната е издигната в култ - разкази на българи в Поднебесната империя
Учени от Китай и Австралия направиха мащабен преглед
Те променили популацията на прилепите, от които тръгна заразата
Има желание да ги изучава
След като са яли изхвърлено месо от прилепи.
Още няма научни доказателства за това
Туристи стават миньори, показват им как траките са обработвали руда през Бронзовата епоха
Пещерата бе благоустроена по европроект, ремонтът ѝ приключил в средата на миналата година, но тя останала затворена заради спокойствието на обитаващи...
Инициативата „Международна нощ на прилепите" ще бъде отбелязана за втора година в Благоевград днес. Организатори на събитието са Регионален историческ...
Най-новият маршрут в Природен парк „Странджа", изграден по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа" опровергава погрешнат...
Плевен. Деветашката пещера ще се изчисти от съоръженията на военните, съобщи в Плевен министър Нона Караджова. От пещерата ще се махнат ръждиви парапе...