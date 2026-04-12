Млад български учен разработва камери за Луната с колеги в САЩ

Български учен участва в разработването на камери за лунна мисия.

"Уча в един от най-престижните университети по аеронавтика в САЩ и се намирам в невероятна обстановка, работя с най-брилянтните хора, с които съм се запознавал и университетът има много връзки в космическата индустрия", сподели ученият Самуил Николов в неделното издание на Bulgaria ON AIR.

Една от компаниите е Intuitive Machines, базирана в Хюстън, Тексас.

"Техният изпълнителен директор е бивш възпитаник на нашия университет. Идеята им е да комерсиализират пътуването до Луната, както в момента имаме частни компании, които изстрелват неща в ниската земна орбита. По същия начин трябва да се направят космически сонди, които да кацнат на Луната и целия обем може да се пусне на аукцион. Изпълнителният директор ни предложи да направим системата от камери, които да запишат това кацане на Луната", разказа той.

Николов работи по втората разработка на университета, като първата е от 2024 г. и с нея университетът става първият, който изпраща нещо на Луната.

"Дадени са ни най-основните спецификации на лунната сонда, както и параметри по време на полета. Сондата, освен че трябва да кацне, ние трябва да направим максимално много снимки. Една от важните задачи е, че тази компания си партнира с НАСА за бъдещите мисии "Артемис". Компанията ще изстреля сонди на места, където мислим, че ще са подходящи за хора и нашата цел е да направим различни камери, които да предоставим и да ни кажат от кои имат интерес", информира гостът.

Целта е по време на транзита от Земята до Луната и малко след кацането да се получават снимки в почти реално време.

Имаме много голямата задача да решим как да разположим камерите. С виждане съм, че правилното използване на изкуствения интелект може да подсили както силните, така и слабите страни на един инженер. Използваме го особено в софтуерната разработка. Полетът е или в края на тази, или началото на другата година", посочи Николов.

