Rob Money връща култовата енергия на C-BLOCK край Свиленград

Rob Money, изпълнителят, свързван повече от 25 години със сценичното наследство на C-BLOCK, ще изнесе уникален концерт на 5 юни в градината на GoldenEye Hotel & Resort край Свиленград. Събитието започва в 20:00 часа и според организаторите се очаква да привлече фенове от България, Турция и Гърция.

Вечерта е замислена като голямо музикално шоу със съвременна сцена, ефектна атмосфера и силен заряд от хитовете, които превърнаха 90-те в култов период за хип-хоп и R&B публиката. Билетите вече са в продажба, а интересът към концерта е определян като много висок.

Американският изпълнител Rob Money е добре познат на почитателите на класическото хип-хоп и R&B звучене, а участието му край Свиленград се очертава като една от по-забележимите музикални вечери в региона. Организаторите обещават програма, насочена към публиката, която помни ерата на големите клубни хитове и иска отново да усети живата енергия на това време.

До артиста по време на събитието ще бъде и неговият ексклузивен мениджър за България Йонка Максимова, която координира присъствието му и организацията около концерта. Очакванията са вечерта да събере публика не само от страната, но и от близките гранични райони, където комплексът вече се утвърждава като място за мащабни развлекателни събития.

GoldenEye Hotel & Resort се намира в района на Капитан Андреево, на минути от границата с Турция, и е сред най-новите големи казино комплекси в България. Комплексът е представян като най-голямото казино на Балканите и разполага с над 450 слот машини, VIP зали, рулетки, покер маси и различни игри от висок клас.

Освен казино зона, GoldenEye предлага петзвезден хотел, СПА център, ресторанти, барове и модерни пространства за концерти и събития. С подобни музикални вечери комплексът се стреми да засили позициите си като развлекателна дестинация за гости от България и съседните държави.

Концертът на Rob Money ще бъде насочен към феновете на музиката от 90-те и към публиката, която търси вечер с носталгия, ритъм и клубна атмосфера. Сцената в GoldenEye трябва да се превърне в място, където познатите хитове да прозвучат отново пред публика, събрана от три държави.

