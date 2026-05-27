Чернокожият гений, който бил лудо влюбен в Мадона, като мъртъв струва 100 милиона

Лъчезарното дете на хаоса: Трагичният гений на Жан-Мишел Баския

Той започва пътя си като бездомен тийнейджър, който спи по пейките в Ню Йорк и драска енигматични графити по стените, а завършва живота си като рок звездата на съвременното изкуство. Жан-Мишел Баския остава в историята като бунтаря, который завинаги промени границите между уличната култура и елитните галерии. Неговият живот е шеметен, кратък и изпепеляващ.

Мултикултурното му семейство

Жан-Мишел Баския е роден на 22 декември 1960 г. в Бруклин, Ню Йорк, в заможно, но силно уязвимо семейство. Баща му, Жерар Баския, е успешен счетоводител, родом от Хаити, а майка му, Матилде, е от пуерторикански произход. Благодарение на този мултикултурен произход, още на 4-годишна възраст малкият Жан-Мишел чете, пише и говори свободно английски, френски и испански.

Майка му е човекът, който усеща огромния му талант и го води редовно в музеите, но когато той е едва на 7 години, родителите му се развеждат. Матилде развива тежко психическо разстройство и прекарва по-голямата част от живота си в психиатрични клиники. На 17 години, след поредния тежък скандал с авторитарния си баща, Жан-Мишел напуска дома си завинаги и заживява по улиците на Манхатън.

Графитите му против расизма

Заедно с приятеля си Ал Диас, в края на 70-те години Баския залива стените на Сохо с текстови графити под псевдонима SAMO, съкращение от Same Old Shit – „същите стари глупости“. През 1980 г. обаче той преминава от стените към платната.

Стилът на Баския се дефинира като неоекспресионизъм и примитивизъм. Картините му са хаотични, ярки и сурови – те преливат от анатомични черепи, човешки фигури, корони, задраскани думи и силни политически послания против расизма, полицейското насилие и консуматорството. Той рисува бързо, често облечен в скъпи костюми на Армани, които веднага цапа с боя.

Любови, деца и скандалът „Уорхол“

Баския няма деца и никога не се е женил. През леглото му минават десетки жени, но най-известната му връзка е с тогава все още прохождащата поп певица Мадона. Двамата изживяват бурен романс в началото на 80-те, но тя го напуска заради неговата нарастваща наркотична зависимост. Преди да си тръгне, Баския я кара да му върне всички картини, които ѝ е подарил, и ги боядисва в черно.

Най-обсъжданата връзка в живота му обаче е платоническото му приятелство с бащата на поп-арта Анди Уорхол. Уорхол става негов ментор, а Баския му влива свежа творческа енергия. През 1985 г. двамата правят съвместна изложба, която е брутално съсипана от критиците. Медиите обвиняват Уорхол, че използва младото цветнокожо момче за личен пиар, а Баския е наранен, че го наричат „маскот“ на Уорхол. Двамата се скарват и никога повече не проговарят.

Хороинът го убива

След внезапната смърт на Анди Уорхол през 1987 г., Баския изпада в дълбока депресия и изолация. На 12 август 1988 г., едва на 27 години, Жан-Мишел Баския умира в ателието си в Ню Йорк от свръхдоза хероин. С това той официално влиза в злощастния „Клуб 27“.

Колко струват днес картините му?

След смъртта му цените на творбите му излитат в космоса, превръщайки го в един от най-скъпите художници в световната история.

Картината „Untitled“ (Без заглавие) от 1982 г., изобразяваща черен череп на син фон, е купена от японския милиардер Юсаку Маезава на аукцион на Sotheby's за зашеметяващите 110.5 милиона долара. Това я прави най-скъпо продадената картина на американски артист по това време.

Творбата „In This Case“ (В този случай) от 1983 г., представляваща огромен портрет с дебели червени нюанси и череп, е продадена през май 2021 г. в Christie's Ню Йорк за 93.1 милиона долара.

Друго негово мащабно платно, „Untitled (Devil)“ (Без заглавие - Дявол) от 1982 г., изобразяващо дяволска фигура с широчина близо 5 метра, смени собственика си срещу сумата от 85 милиона долара.

