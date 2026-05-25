Геният, който угасна от сифилис, струва 236 милиона долара и е световен рекордьор

Виена в края на деветнадесети век е взривена от един творец, който дръзва да разчупи абсолютно всички окови на пуританския морал. Роденият на 14 юли 1862 г. в бедно предградие на австрийската столица Густав Климт превръща платното в трибуна на забраненото удоволствие, фаталната женственост и мистичната еротика. Докато критиците беснеят и го обвиняват в непристойност, Климт създава свой собствен бляскав свят. В него голотата не е грях, а висша форма на естетика, кодирана в безброй орнаменти и златни нишки.

От обществен скандал до оргиите в ателието

Големият взрив в кариерата на Климт настъпва, когато той получава поръчка да изпише тавана на Виенския университет. Вместо класически и умерени фигури, художникът представя монументални, брутално разголени тела, които предизвикват невиждан скандал и обвинения в порнография. Климт гневно отказва да промени визията си, връща парите по договора и се затваря в ателието си, където пикантното му ежедневие надминава и най-смелите фантазии на съвременниците му. Според разкази на очевидци, в работилницата му постоянно са се разхождали напълно голи десетки жени от най-различни социални класи – от знатни дами от виенския елит до бедни момичета от улицата, готови да застанат в най-провокативни пози във всеки един момент, щом творческият импулс го връхлети.

Цената на златния гений

Днес картините на Климт са сред най-скъпите произведения на изкуството в цялата човешка история, а цените им редовно взривяват световните аукционни къщи. Абсолютният рекорд беше счупен, когато неговият шедьовър „Портрет на Елизабет Ледерер“ беше продаден за зашеметяващите 236,4 милиона долара на публичен търг в Ню Йорк, нареждайки го веднага след Леонардо да Винчи в глобалното класиране. Други негови легендарни платна също преминават психологическите граници от деветцифрени суми, като „Водни змии втора част“ беше откупена с частна сделка за 187 милиона долара, а прочутата „Златна Адел“ смени собственика си срещу 135 милиона долара. Дори последната му завършена творба „Дамата с ветрило“ достигна на пазара колосалните 108,8 милиона долара, доказвайки, че всяка капка злато и еротика от ателието на виенския бунтар днес струва колкото цяло състояние.

Жените, 14-те деца и фаталният край

Личният живот на художника е обвит в истински разврат, скрит зад изискания му син кафтан, под който той често не носел нищо друго. Климт никога не се жени, но има паралелни връзки с безброй свои модели, което води до раждането на поне 14 незаконни деца, официално признати след смъртта му. Парадоксално, най-дълбоката му емоционална връзка остава с дизайнерката Емили Фльоге, с която споделя платонична любов и чието име е последната дума, която изрича на смъртното си легло. Животът на този ексцентричен гений угасва на 6 февруари 1918 г., когато след прекаран инсулт, тялото му бива окончателно сломено от усложнения от сифилис – болестта, спечелена в леглото на неговите безбройни музи. Днес, век по-късно, Климт вече не е преследван от цензурата, а неговата „Златна Адел“ се нарежда сред най-скъпите картини в историята, доказвайки, че скандалният му живот е бил чист гений.

