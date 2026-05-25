Берлин доказа за пореден път, че е парти столицата на Европа, но блясъкът на купона крие сериозна финансова драма. Над 1,1 милиона посетители буквално окупираха германската столица по време на емблематичния Карнавал на културите. Противно на празничната атмосфера, изпълнена с танци, екзотична храна и музика от цял свят, над събитието тегне огромна финансова криза. Организаторите бяха принудени публично да поискат дарения от гражданите, за да покрият базови разходи за сигурност и чистота.

Милионна армия от купонджии

Рекордният брой гости превърна кварталите „Фридрихсхайн” и „Кройцберг” в гигантска сцена на открито. Само грандиозният парад събра внушителните 770 000 зрители, които наблюдаваха дефилето на повече от 60 музикални и танцови формации. Други близо 400 000 души се включиха в съпътстващия уличен фестивал. Зад тази бляскава статистика обаче се крие абсурдна реалност, тъй като финансирането от властите в Берлин вече е крайно недостатъчно и не може да задоволи нуждите на събитие от подобен мащаб.

Юбилей под знака на финансово оцеляване

Тридесетият рожден ден на карнавала вместо триумф се превърна в горчиво предупреждение към политиците. Липсата на дългосрочни гаранции и подкрепа от страна на администрацията прави организирането на фестивала почти невъзможно за в бъдеще. До момента през официалния сайт на събитието са събрани едва около 30 000 евро от необходимите 85 000 евро за сигурност и санитарни нужди. Тази криза повдига неудобния въпрос дали един от най-големите улични фестивали в Германия няма да остане в историята заради чиновническо безразличие.

