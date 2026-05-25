Modestep с голямо клубно шоу в България

След първото си европейско турне от повече от десетилетие насам, което разпродаде клубове из цяла Европа, Modestep влиза в нова, по-тежка и мрачна ера с най-мащабната си самостоятелна обиколка в Европа досега. Проектът, воден от Josh Friend, пристига и в София на 6 ноември в клуб FOMO заедно с двама нови мистериозни маскирани участници и продукция, която обещава най-интензивното Modestep шоу правено досега на клубна сцена.

Създаден в Лондон през 2010 г., Modestep бързо се утвърждава като една от водещите формации в кросоувър стила в съвременната бас музика с хитове като „Sunlight“, „Feel Good“, „To The Stars“ и „Show Me A Sign“. Modestep има зад гърба си три студийни албума – „Evolution Theory“ (2013 г.), „London Road“ (2015 г.) и „Give Up The Ghost“ (2025 г.), като през годините непрекъснато развива своя звук, смесвайки дъбстеп, дръм енд бейс, рок и електронна музика.

През 2022 г. Modestep e солов проект, воден еднолично от Josh Friend, но за тазгодишното му турне към него се присъединяват двама нови мистериозни и маскирани участници, които публиката ще види и в София.

Миналата година с издаването на албума „Give Up The Ghost“, Modestep направи голямото си завръщане след 10-годишно затишие. Албумът включва 12 трака, някои от които вече имат по милион слушания в музикалните платформи. С новия албум и актуалното си турне Modestep навлиза в нов етап към една по-тъмна, по-тежка и непредсказуема територия, като същевременно запазва безпогрешната си енергия, която направи проекта емблематичен още от появата си.

По време на европейската си обиколка тази година Modestep ще представи сетлист, обхващащ целия каталог – от големите хитове до парчета от последния албум. Продукцията на концерта обещава да е най-мащабната, която Modestep някога е правил на клубна сцена.

Билетите за шоуто на Modestep влизат в предварителна продажба на 28 май за членовете на Fest Club и в обща продажба на 29 май в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 30 евро.

