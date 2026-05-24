Мария Бакалова призна за Дара и Евровизия

Мария Бакалова призна, че би водила "Евровизия" с най-голямо удоволствие и винаги ще бъде горда и щастлива за нещо свързано с България.

"Това, което се случи благодарение на Дара и нейния екип е повод за гордост и показва колко сме способни и колко много можем", каза актрисата в "Събуди се" и прибави, че няма търпение за догодина - за "Евровизия" в България.

Актрисата пристигна в родината от Лос Анджелис с кучето си, за да води концерта на "БГ радио" с Юлиан Вергов. Режисьор на събитието е същия, като на "Евровизия".

Марина Цекова я попита с кой Юлиан предпочита да води - Вергов или Костов. Бакалова обяви това за много подвеждащ въпрос, но за Юлиан Костов каза, че го чувства като брат. Успехите му по света и начинът на публично държане го правят много успешен и би се радвала да се срещнат на сцената в тази им роля.

За Дара Бакалова каза, че името й все повече се споменава в САЩ и очаква това да се засили.

"Нямам търпение да наблюдавам успехът й и покоряването на още и още върхове", добави Мария Бакалова.

Актрисата сподели, че връзката ѝ с България остава силна независимо от международната ѝ кариера. „Семейството ми винаги ме води към България, приятелите ми ме водят към България“, каза тя и допълни, че се стреми да се връща възможно най-често, защото тези срещи ѝ дават усещане за принадлежност и спокойствие.

