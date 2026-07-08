"Спешни случаи в Питсбърг" е големият фаворит за "Еми" с 25 номинации

Сериалът „Спешни случаи в Питсбърг“ (The Pitt) получи най-много номинации - 25, за 78-ите награди „Еми“, а комедийният сериал „Хитринки“ (Hacks) е лидер сред комедийните продукции с 24 номинации, съобщи Асошиейтед прес.

Медицинската драма „Спешни случаи в Питсбърг“ затвърди успеха си след силния си дебютен сезон, когато спечели отличията за най-добър драматичен сериал, най-добър актьор за Ноа Уайли и най-добра поддържаща роля за Катрин Ланаса.

Тази година Уайли и Катрин Ланаса отново са сред номинираните, а към тях се присъединяват Тейлър Дърдън, Фиона Дуриф и Сепидех Моафи. Продукцията получи четири от седемте номинации в категорията за най-добра поддържаща женска роля в драматичен сериал. Сред номинираните за поддържаща мъжка роля са Патрик Бол, Шон Хатоси и Геран Хауъл.

Комедийният сериал „Хитринки“, който приключва с петия си сезон, също получи широко признание от телевизионната академия. Главната актриса Джийн Смарт е номинирана за пети път за „Еми“ за най-добра актриса в комедиен сериал, след като спечели наградата през предходните четири сезона.

Сред останалите номинирани от екипа на сериала са Хана Айнбиндър - носителка на наградата за най-добра поддържаща роля в комедия през 2025 г., както и създателят на сериала и актьор Пол У. Даунс.

Церемонията по връчването на 78-ите награди „Еми“ ще се състои на 14 септември в Лос Анджелис и ще бъде излъчена по Ен Би Си. Водещ на вечерта ще бъде актрисата Маришка Харгитай, позната с ролята си в сериала „Закон и ред: Специални разследвания“.

Научнофантастичната драма „Плурибус“ (Pluribus), създадена от Винс Гилиган - автор на „В обувките на Сатаната“ и „Обадете се на Сол“, получи 18 номинации. Сред тях е и тази за най-добра актриса в драматичен сериал за Рей Сийхорн.

Хорър комедията Widow's Bay получи 19 номинации и се нареди сред най-успешните комедийни продукции на сезона. Матю Рийс е сред претендентите за наградата за най-добър актьор в комедиен сериал.

Още две продукции на Apple TV+ получиха номинации в категорията за най-добър комедиен сериал - Margo's Got Money Troubles („Марго има проблеми с парите) и „Терапия“ (Shrinking). Сред отличените е и Харисън Форд, номиниран за най-добра поддържаща роля в комедиен сериал за „Терапия“. Това е едно от най-големите телевизионни признания в кариерата на актьора, известен най-вече с ролите си в киното.

В категориите за минисериал и антологии лидер е продукцията на Нетфликс Beef ("Вражда") с 16 номинации. Сериалът постигна голям успех с първия си сезон през 2023 г., а новият му състав - Кери Мълиган, Оскар Айзък и Чарлз Мелтън - също получи признание от телевизионната академия, пише още Асошиейтед прес.

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