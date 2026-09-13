Всичко за Ноа Уайли

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Д-р Картър стана татко

Д-р Картър стана татко

Популярният с ролята си на д-р Джон Картър от сериала "Спешно отделение" - Ноа Уайли, отново стана татко. Втората му съпруга Сара Уелс даде живот на м...

26 юни | 10:25
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