"Спешни случаи в Питсбърг" е големият фаворит за "Еми" с 25 номинации
Церемонията ще се състои на 14 септември в Лос Анджелис
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Церемонията ще се състои на 14 септември в Лос Анджелис
Популярният с ролята си на д-р Джон Картър от сериала "Спешно отделение" - Ноа Уайли, отново стана татко. Втората му съпруга Сара Уелс даде живот на м...
Звездата от "Спешно отделение" Ноа Уайли се е оженил тайно за колежката си и приятелка Сара Уелс. Церемонията се е състояла по-рано този месец във фер...