Изненада! Звездни двойки поемат "Фермата"?

Кой ще води следващото издание на „Фермата“ по bTV? Това е един от най-горещите въпроси в края на медийния сезон. Догадките продължават и вече се чуват различни версии. Според коридорни интерпретации се спрягат имената на две съпружески двойки, чу „Стандарт“. Това са Йонислав Йотов, по-познат като Тото от "Скандау", и Кристина Петринска, Красимир Радков и Станислава Ганчева.

Тото и Кристина са официално женени само от четири години, но са изключително стабилни житейски партньори – децата им се раждат още преди „подписа“ в Гражданското. Красимир Радков, който е отличен актьор с две номинации за „Аскеер“, и Станислава Ганчева вече са ветерани в брака. Те са и изключително опитни във воденето – солово и в дует. През 2021-а Радков е в тандем с Герасим Георгиев-Геро във воденето на „Маскираният певец“, начело е на четвъртия сезон на „Един за друг“ през 2023-а заедно с Емил Чолаков и Станислава Ганчева, през 2024 г. с Алекс Раева дирижират „Dancing Stars“, а с Ивет Горанова и Станислава Ганчева – „Бягство към победата“.

Когато Радков гостува в подкаста на Тото през 2023-а, си направи шега от първа класа: „Да знаеш, че е дошло времето да си призная: Ти си мой син!“. Може би това "откровение" на комика ще провокира продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов да съчетаят талантите на двамата мъже и техните нежни половинки.

Пак тогава, в подкаста, стана ясно, че Радков и Ани, майката на Тото, са съученици в Езиковата гимназия във Враца, но не са били гаджета, а добри приятели.

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