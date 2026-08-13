Има грехове, които времето не изтрива: Гледаме нов турски сериал в родния ефир

Млада жена ще направи труден избор за бъдещето си, изоставяйки новородените си близнаци, в премиерния турски сериал „Долината на любовта“ от 17 август по NOVA. Всеки делничен ден от 15:00 ч. зрителите ще се убедят, че има грехове, които времето не изтрива.

Сумру е красива жена, която е принудена от обстоятелствата да остави миналото зад гърба си. Пристигайки в красивата област Кападокия тя започва живота си отначало – като съпруга на богатия и влиятелен бизнесмен Самет Шансалан, майка на доведен син, две деца от новия си брак и господарка на дом, в който няма място за огромната ѝ тайна. Докато един ден миналото не чука на вратата й.

Израснали в лишения, близнаците Нух и Мелек научават коя е майка им от баба си, малко преди тя да си отиде. Двамата заминават в Кападокия не за да търсят прошка, а за да застанат лице в лице с жената, която ги е изоставила. Появата им ще разклати крехкото равновесие в имението на Шансалан. Готова ли е Сумру да се изправи пред истината за миналото си?

В главната роля зрителите на NOVA ще видят турската звезда Едже Услу, позната от хитовите сериали „Черна роза“, „Сълзи над Босфора“ и други. Бурак Серген („Черна любов“, „Ямата“ и други) ще превърне в успешния бизнесмен и неин съпруг Самет Шансалан. В порасналите деца, които ще потърсят истината за своята майка, ще се превъплътят младите актьори Арас Айдин („Дъщерята на посланика“, „Сезонът на черешите“ и др.) в ролята на Нух и Хафсанур Санкактутан („Последно лято“, „Вятърничав“ и др.) като Мелек.