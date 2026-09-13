Хитов турски сериал идва да снима в София
„Грехове и рози“ започна снимките на втория сезон, част от историята се пренася в България
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„Грехове и рози“ започна снимките на втория сезон, част от историята се пренася в България
„Долината на любовта“ тръгва от 17 август по NOVA
Нилай от "Шербет от боровинки" е сред тях
Означава "възвишена"
Финалът по bTV е след броени дни
Ще се излъчва на мястото на "Опасни улици"
Туристическите компании организират специални "сериални обиколки" по улиците, където се снима сериалът
Актьорите се запознават по време на съвместни участия в телевизионни проекти
"Част от мен", поредната турска семейна сага, започва на 18 февруари по bTV Поредна турска семейна сага започва от 18 февруари по bTV. "Част от мен...