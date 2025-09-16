Турски сериал стана магнит за туристите в един град

Безспорно турските сериали се превърнаха в магнит за туристите в Турция.

По данни на турския Съюз на износителите сериалите се продават в около 170 страни и достигат оборот от 800 милиона долара, предизвикаха и бум на туристите, които се стичат да посетят местата, където се заснемат сцените, пише БТА.

Първоначално разкошните вили по двата бряга на Босфора в Истанбул, където са заснети сериалите "1001 нощ", "Перла", "Забраненият плод" и др., бяха хит сред чуждестранните туристи, а в последно време потокът от посетители се прехвърли към различни области на Турция.

Пример за това е живописният град Мардин в Югоизточен Анадол край границата със Сирия, където втори сезон се заснема култовият сериал "Далечният град" ("Uzak şehir").

От началото на тази година над 3 млн. туристи са посетили Мардин и Мидят, съобщи турската държавна телевизия и радио ТРТ Хабер, като се позова на изявление на околийския управител на Мидят Мехмет Кая.

Сериалът "Далечният град", (Канал Д) в който главните роли се изпълняват от актьорите Озан Акбаба (Джихан Албора) и партньорката му Синем Юнсал (Аля Албора) през изминалия сезон постигна най-високия рейтинг в праймтайма в Турция за последните пет години. Сериалът изцяло се заснема в Мидят и окръжния град Мардин. Специалистите го определят като един от най-успешните турски сериали от последното десетилетие.

Мидят - с 12 000-годишната си история като люлка на множество цивилизации - е вписан в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО през 2021 г. Градчето се откроява с каменните си къщи и тесни улички, които пазят хилядолетна история, със старинни църкви и джамии, със съвместното съжителство на мюсюлмански, християнски и язидски общности.

Според съобщенията в местната преса, туристическият трафик значително се е увеличил от началото на снимките на втория сезон на сериала. Посочва се, че хотелите са почти напълно резервирани, а кафенетата и ресторантите са оживени. Туристическите компании организират специални "сериални обиколки" по улиците, където се снима сериалът. Майстори на филигранни бижута предлагат на базарите в Мардин и Мидят модели на сребърните бижута, носени от героите в сериала. Магазините предлагат модели на тоалетите от сериала, които масово се купуват от туристите, които се снимат с тях. Вкусотии на местната кухня, ръчно изработени подаръци и местни продукти също се търсят много.

Сериалът "Далечният град" всъщност е турски римейк на хитовия арабски сериал Al-Hayba. Сценарият и героите са адаптирани към живота и манталитета на турското общество.

Сериалът разказва завладяващата история на една млада майка-лекарка, която заедно с малкия си син пристига от Канада при родителите на покойния си съпруг, но се сблъсква с жестоки феодални порядки на семейството и повежда борба както за собственото си оцеляване, така и за да спаси сина си, когото искат да й отнемат.

