След скандала на концерта! Жената от видеото за първи път проговори

HR директорка проговори след скандала с „Coldplay видеото“: „Тормозът не спира“

Директорката „Човешки ресурси“ на технологичната компания Astronomer Кристин Кабът заяви, че продължава да е обект на тежък онлайн и личен тормоз, след като видео от концерт на Coldplay, на което тя прегръща тогавашния изпълнителен директор Анди Байрън, стана вирусно.

Кадрите бяха заснети през юли в САЩ и привлякоха вниманието, след като фронтменът на групата Крис Мартин се пошегува от сцената, че двамата „или имат тайна връзка, или са много срамежливи“. Видеото беше гледано милиони пъти и предизвика вълна от подигравки и коментари в социалните мрежи.

След скандала Байрън подаде оставка, а малко по-късно компанията се раздели и с Кабът. В интервю за The Times тя разказва, че оттогава не може да си намери работа и е била определяна като „неподходяща за наемане“.

Кабът категорично отрича да е имала интимна връзка с Байрън, но признава, че е допуснала „лоша преценка“.

„Направих грешка, поех отговорност и платих с кариерата си“, казва тя.

По думите ѝ, по-голямата част от обидите са били насочени именно към нея, често с откровено сексистки характер.

„Наричаха ме ‘златотърсачка’ и твърдяха, че съм се издигнала чрез леглото – което не е вярно“, споделя тя.

В интервю за New York Times Кабът разкрива, че е получавала и заплахи за живота си, а личните ѝ данни са били разпространени онлайн. Семейството ѝ, включително двете ѝ деца, е било силно засегнато и е започнало да избягва публични места.

Кабът допълва, че най-острите нападки са дошли от жени. Въпреки това тя казва, че постепенно се опитва да се върне към нормален живот и да помогне на децата си да се справят с преживяното.

Анди Байрън не е направил публично изявление по случая. Компанията Astronomer потвърди оставката му и отрече автентичността на фалшиво изявление, разпространено онлайн след концерта.





