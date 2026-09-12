След скандала на концерта! Жената от видеото за първи път проговори
Кабът категорично отрича да е имала връзка с Байрън
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Кабът категорично отрича да е имала връзка с Байрън
Анди Байрон загуби и жена си, и работата. Тепърва започва да губи и пари
Каква е причината
Музикантите от Coldplay дариха 17 хил. долара за благотворителна кампания за техен почитател с последен стадий на рак. Британецът Джоуди Дъф, който с...
Музикантите от Coldplay ще издадат нов албум и през 2015 г. след като предстоящото излизане на новата им тава "Ghost Stories" следващия месец, съобщих...