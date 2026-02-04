Милица и Кедъра разкриха голяма тайна!

Водещият на „Кой да знае?” Сашо Кадиев използва, че Камен Алипиев-Кедъра гостува в предаването в отбора на Милица Гладнишка, за да му зададе въпрос, над който се чудят и много зрители. Той попита, как така спортните коментатори знаят имената на играчи, за които никой не е чувал и идват от екзотични за конкретния спорт държави.

„Трябва памет. Ти как си помниш репликите в цяла пиеса?”, отвърна спортният корифей.

„Там е работата, не ги помня”, отвърна Кадиев.

„Футболистите освен по номерата се познават и по прическите”, включи се в разговора Милица.

„А баскетболистите се познават по татуировките”, добави Кедъра, цитиран от petel.bg.

