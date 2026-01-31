Уау! Предчувствие за кино удоволствие - Хелена Бонъм Картър в "Белият лотос"

Хелена Бонам Картър, Мариса Лонг и Крис Месина се присъединяват към актьорския състав на четвърти сезон на отличения с награди „Еми® “ HBO Original сериал „Белият лотос“, създаден от Майк Уайт.

Новият сезон ще бъде заснет във Франция и ще разкаже историята на нова група гости и служители в хотел „Белият лотос“ в рамките на една седмица.

Картър, Лонг и Месина се присъединяват към вече обявения актьорски състав, който включва Стив Куган, Калеб Джонте Едуардс, Александър Лудвиг и Ей Джей Михалка.

Създател, сценарист и режисьор на 4-ти сезон е Майк Уайт. Изпълнителни продуценти са Майк Уайт, Дейвид Бърнард и Марк Камайн.

Хелена Бонам Картър е представлявана от Никола ван Гелдер от Conway Van Gelder Grant.

Мариса Лонг е представлявана от Canopy Media Partners, Next Model Management и Yorn Levine Barnes Krintzman, Rubenstein, Kohner, Endlich, Goodell & Gellman.

Крис Месина е представляван от Entertainment 360, CAA и Sloane, Offer, Weber and Dern, LLP.

Първите три сезона на „Белият лотос“ са достъпни за стрийминг в HBO Max.

