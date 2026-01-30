Радев с първи думи за програма, цели и екип (ОБНОВЕНА)

Моята цел съвпада с голямата цел на обществото. А тя е да променим България. Който е съгрешил - да има санкции, да сложим края на ерозията на държавността. Това заяви доскорошният президент Румен Радев в първото си телевизионно интервю като бъдещ партиен лидер – за „Панорама“. Той за първи път открехна вратата за целите, програмата и екипа на политическия си проект.

Най-важни са хората

За нас най-важни са хората, каза Радев, отговаряйки на въпроса като какъв се определя – ляв, десен, центрист или всичко накуп. Не си падам по етикетите. Самите понятия ляво и дясно се размиха, не са така ярки като преди 30-40 години. Хората очакват да им решаваме практическите проблеми. Нека оставим на вас, медиите да казвате кой е ляв и кой десен. Ако получим доверието на хората, сигурно ще ни нарекат и популисти, каза Радев. И заяви: За нас най-важни са хората!

Борба с неравенствата

Нашата цел е борба с неравенството. Данъците не трябва и няма да се вдигат. Имаме нужда от силен и устойчив бизнес. За да имаме икономически силна държава, е необходим силен бизнес, каза Радев. И допълни: „Бизнесът се задушава от рекета на олигархията. Той чака с нетърпение да се откопчи от тази хватка“.

Агресивно привличане на инвестиции

За Радев успешната формула за икономическо развитие е експорт, инвестиции и потребление. Ние с моя екип разработваме амбициозна програма за ускорен икономически растеж, която включва агресивно привличане на инвестиции, иновации и високи технологии, каза новият лидер.

Не възмездие, а правила за всички

Погледнете съдебната система, която не гарантира справедливост. Не обещавам възмездие, а еднакви правила за всички, които се спазват от всички. България – свободна, демократична европейска държава, каза Радев.

Голямото предизвикателство е олигархичният управленски модел. Той спира нашето икономическо развитие, рекетира бизнеса, заграбва собственост, допълни той.

За президента Илияна Йотова и служебния премиер

Постът държавен глава е в сигурните ръце на г-жа Йотова, която има всички качества да го заеме, каза в началото на интервюто Радев. Мнозинството в последните два парламента оряза драстично правомощията на президентската институция и наруши баланса между институциите, продължи Радев.

Нашата взаимна подкрепа произтича от споделени ценности и нямаме нужда от никакви договорки. Не сме се договаряли кой да бъде служебен премиер. Не се меся в нейната работа, заяви Румен Радев.

Най-удобният вариант за олигархията щеше да бъде аз да остана на поста и те на следавщите избори да се върнат във властта. Считам за свой дълг да отговоря на призивите на хората и да встъпя в парламентарната политика, посочи бившият президент.

За какво поиска прошка

Той бе попитан за какво поиска прошка и отговори, че за 9 години сигурно е допускал грешки. Доверявал съм се явно на неподходящи хора.

Навсякъде в страната хората очакваха да предприема действия извън обхвата на правомощията на президента. 9 години чакаха да създам партия и тяхното търпение се е подлагало на изпитания, затова пак искам прошка, каза Радев.

На въпроса използвал ли е президентството, за да прави партия, той категорично заяви: "В нито един момент. Да правиш партия и да влизаш в политиката сега е неблагодарна работа, но ние сме призвани да я вършим".

Партия - след изборите

Румен Радев заяви, че ще създаде партията си след изборите. Сега няма време за регистрация. Но отказа да даде каквито и да било подробности, защото при всяка информация среща атака.

Вчера четох, че се завъртяло някакво име „Нашата България“ и веднага е запазено. Тези хора използват административни пречки срещу нас, заяви Радев и повтори, че не може да даде никакви детайли за проекта си. Искам да призова хората да имат готовност за реакции, каза само той.

9 години се въздържах да правя партия, защото се надявах политическата класа да отговори на очакванията на хората, но това не се случи. Сглобката уби надеждата на българите, че може да има алтернатива на корупционния модел, тя легитимира олигархията, каза Радев.

Чий е Крим?

Чий е Крим, попита Бойко Василев. Съгласно международното право Крим е част от Украйна. А реалността казва, че Крим е част от Русия. Това са фактите и никоя интерпретация не може да го отменя, отговори Радев.

Всеки опит да пренесем фокуса на тази кампания от вътрешната към външната политика е горям подарък за олигархията. Тя е изгубила подкрепата на народа, но търси подкрепа отвън, допълни той.

Попитан има ли симпатии към Русия, Радев отговори: „Моите оценки за войната в Украйна се базират на моя експертен военен опит, на моето обучение в най-перстижната академия в света – военната акадеция на САЩ, която завърших с отличие“.

Чия е Гренланция?

Гренландия е под датско управление. И ми е много странно нашите политически лидери, които се кълнат в Европа, а нямат мнение по този въпрос. Европа разбра по трудния начин, че не е в центъра на американската политика, каза Радев.

Съветът за мир на Тръмп

Този съвет обяви своята цел да възмърне мира, но това не отменя нашата конституция. Премиерът подписа не просто без да съгласува, а без да уведоми българското общество. Отговорих много ясно на президента Тръмп, че ще продължим нашите стратегически отношения със САЩ, когато имаме легитимни институции, заяви още Радев.

За договора с "Боташ"

През 2022 година договорът с "Боташ" гарантира топлината във всеки български дом и работата на индустрия в момент, когато за една нощ кабинетът прекрати договора с „Газпром“. Този договор дава възможност България от консуматор да се превърне в търговец, отговори Радев на обвиненията за неизгодност на договора с Боташ.

Този договор може и ще заработи. Работи и сега, каза Радев, съобщавайки, че да миналаат година са транслирани 4,5 млн. мегаватчаса.

"Нямам мания за месия"

Определено не стъпвам в политиката с амбицията за еднолична власт. Нямам мания за спасител. Демокрацията се крепи на диалог, на търсене на разбирателство, понякога тежки компромиси. Ще говоря с всеки, който иска България да бъде сигурна, силна и конкурентна, с всеки, който иска да имаме правосъдие и справедливост, с всеки, който има куража да вземе участие в разграждането на този олигархичен модел, каза Радев.

