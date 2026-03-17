Разговор с Урсула фон дер Лайен за забавени реформи и блокирани средства

Гюров търси пари от Брюксел, четвъртото плащане по ПВУ е приоритет
17 мар 26 | 18:57
Иван Ангелов

Подготовката на четвъртото искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост е била основна тема в разговор между служебния премиер Андрей Гюров и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В телефонния разговор министър-председателят е очертал като ключова цел подаването на искането в най-кратки срокове, така че България да получи нов финансов ресурс още в началото на лятото, съобщават от Министерския съвет.

Гюров е поставил акцент и върху втория голям проблем - забавеното изпълнение на част от мерките, заради което Европейската комисия вече е задържала средства. По думите му кабинетът работи за наваксване на изоставането и за постигане на напредък по спорните реформи, които блокират достъпа до европейското финансиране.

В хода на разговора премиерът е подчертал ангажимента на служебното правителство да спазва заложения график и да гарантира ефективно усвояване на средствата, като това е ключово условие за отключване на следващите плащания.

От своя страна Урсула фон дер Лайен е изразила подкрепа за усилията на кабинета, но ясно е подчертала, че решаваща остава ролята на българския парламент. Според нея приемането на необходимото законодателство е задължително условие, за да може страната да получи средствата по Плана, което поставя допълнителен натиск върху Народното събрание.

Още по тема Европейски съюз
България e водеща в натиска за отлагане на Споразумението за асоцииране на Сан Марино с ЕС

България e водеща в натиска за отлагане на Споразумението за асоцииране на Сан Марино с ЕС

Експерти предупреждават за рискове за ЕС: от метафората за „ракови клетки“ до страхове от „странно законодателство“, отблъскващо инвеститорите

Още от Политика
