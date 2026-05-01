Край на „троянските коне“! ЕС вкарва наказателна клауза за нови членове

Европейският съюз подготвя радикална промяна в процеса по разширяване, като въвежда специална клауза за санкции срещу новоприсъединили се държави. Това обяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос, цитирана от РТЦГ.

Новият механизъм ще даде право на Еврокомисията да наказва страни, които нарушават правилата и ценностите на съюза дори след приемането им. Така Брюксел цели да избегне бъдещи кризи вътре в ЕС.

Според Кос първият договор с подобна клауза ще бъде този за присъединяването на Черна гора. Тя подчерта, че решението идва след натрупания опит със страни като Унгария, където споровете около върховенството на закона създадоха напрежение в съюза. „По този начин няма да има троянски кон в ЕС“, заяви тя по време на конференция във Фрайбург.

Новите защитни механизми ще позволяват бърза реакция при отклонение от европейските стандарти, включително възможност за санкции, които досега бяха трудно приложими спрямо вече приети държави. Това се разглежда като опит за по-строг контрол и гаранция, че разширяването няма да отслаби съюза отвътре.

Въпреки затягането на правилата Кос подчерта, че разширяването остава реалистична цел в близките години. Очаква се Черна гора да бъде първата нова членка, следвана от Албания, като Брюксел разчита техният пример да ускори европейската интеграция на целия регион на Западните Балкани.

Решението обаче вече предизвиква реакции, тъй като поставя нови условия пред кандидатите и може да промени баланса между националния суверенитет и европейския контрол.

