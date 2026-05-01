Показаха уникални кадри със стрелеца от Вашингтон (ВИДЕО)

Федералните прокурори публикуваха в четвъртък кадри от момента, в който според властите Коул Томас Алън се е опитал да нахлуе на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом миналата седмица, в предполагаем опит да убие Доналд Тръмп, съобщава „Гардиън“.

Случаят е предизвикал сериозни въпроси относно сигурността около едно от най-елитните събития във Вашингтон. Заподозреният вече е обвинен във федерален съд, а видеото е представено като ключово доказателство.

На фона на въпросите дали Алън е стрелял с оръжието си, преди да бъде неутрализиран, Джанин Пиро, главният федерален прокурор във Вашингтон, публикува в социалните мрежи редактирани кадри от охранителни камери, заснели инцидента. Видеото е забавено и включва бележки на определени места, но не съдържа аудио.

В описанието към кадрите Пиро твърди, че те показват как Алън проучва местоположението на хотела в нощта преди вечерята, а след това открива огън по агент от Тайните служби, докато преминава през металдетектор на контролно-пропускателен пункт. По това време служителите са били в процес на премахване на поне един от двата магнитометра, използвани за проверка на гостите.

Прокурорът също така подчертава, че няма доказателства агентът, който е носил бронежилетка, да е бил улучен от приятелски огън. Видеото вече е предоставено на американския окръжен съд като част от доказателствения материал срещу Алън.

На кадрите се виждат четири светкавици от дулото на пистолета на един от агентите, докато той стреля по заподозрения, но не става напълно ясно дали Алън е успял да произведе изстрели, след като е насочил оръжието си към служителя.

Публикуването на видеото идва малко след изявление на директора на Сикрет сървис Шон Къран пред Фокс нюз, в което той дава различна версия за развоя на ситуацията. Според него Алън не е бил спрян от изстрелите на агентите, а е паднал, след като се е спънал в кутия, използвана за пренасяне на оборудване за металдетектори.

Кърран потвърждава, че заподозреният не е бил улучен от нито един от петте изстрела, произведени срещу него. „Изглежда, че заподозреният се е ударил в коляното, докато е бил в престрелка с полицая, в една от нашите кутии с магнитометри и е паднал на земята“, заявява той.

Случаят продължава да се разследва, като разминаванията в официалните версии поставят въпроси за точната последователност на събитията и действията на службите за сигурност.

