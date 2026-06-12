Рубио защити бойното шоу в Белия дом като подарък за американците

Турнир по смесени бойни изкуства ще превърне Южната морава на Белия дом в арена с осмоъгълна клетка, докато администрацията на Доналд Тръмп представя събитието като част от празненствата за 250-годишнината от обявяването на независимостта на САЩ.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че бойното шоу на Ю Еф Си ще бъде далеч по-атрактивно за публиката от постановка на Шекспир в парка, съобщиха Пи Ей медия и ДПА. Събитието ще се проведе в неделя, когато Тръмп отбелязва 80-ия си рожден ден. Според Рубио турнирът може да бъде гледан от 1 млрд. души по целия свят.

Октагон пред най-известната политическа сграда

На Южната морава на Белия дом вече е изградена арена с капацитет 4000 места. В центъра ѝ е поставена характерната осмоъгълна клетка, в която трябва да се проведат седем мача от програмата на Ю Еф Си. Така резиденцията на американския президент ще стане фон на спортно шоу, каквото досега не е свързвано с традиционните церемонии около национални годишнини.

Администрацията представя събитието като зрелищен начин да бъде отбелязана 250-годишнината на САЩ, но мащабът му вече предизвиква и въпроси. Според официалната позиция разходите от 60 млн. долара ще бъдат покрити от Ю Еф Си. Съдебни документи обаче показват, че седем държавни институции, сред които министерството на вътрешната сигурност и Федералната авиационна администрация, са отделили значителни финансови и човешки ресурси за подготовката.

„Подарък за американския народ“

Рубио описа турнира в Белия дом като „подарък за американския народ“. Според него мястото е символично, защото Белият дом не е просто президентска резиденция, а домът на народа на САЩ.

„Белият дом е домът на народа. Той принадлежи на народа на САЩ. Празненството по повод 250-годишнината на Америка принадлежи на народа на САЩ“, заяви държавният секретар. Така той защити избора на администрацията да постави бойно шоу в центъра на националното честване.

По думите му смесените бойни изкуства имат огромна аудитория сред американците и именно това превръща турнира в подходящ спектакъл за годишнината. „Това, че те ще могат да гледат това събитие с Белия дом на заден план като част от празненствата ни като страна по повод 250-годишнината ни, мисля, че е подарък за американския народ“, каза Рубио.

Шекспир остава на заден план

Най-яркото сравнение в думите на Рубио беше между бойната клетка и културната програма, която би могла да бъде избрана за юбилея. Той заяви, че администрацията е можела да покани музикална група или да организира постановка на Шекспир в парка, но е предпочела събитие, което според него ще привлече несравнимо по-голяма публика.

„Можехме да поканим музикална група, а имаме страхотни групи. Можехме да организираме постановка на Шекспир в парка. Има много неща, които можехме да направим, но това събитие ще привлече зрители, вероятно един милиард души по целия свят“, каза Рубио. Така Ю Еф Си беше поставена не просто като спортно шоу, а като глобална телевизионна витрина за Америка.

Очакват 120 000 души край Белия дом

В събота в парк близо до Белия дом ще се проведе церемониално претегляне на бойците. Организаторите очакват над 120 000 посетители да гледат събитията в неделя вечер на големи екрани, след като са спечелили безплатни билети в лотария.

Това превръща програмата в много по-голямо събитие от самите седем мача на Южната морава. Докато 4000 души ще бъдат на арената, десетки хиляди ще бъдат около Белия дом, а според Рубио аудиторията по света може да достигне 1 млрд. зрители.

Глобален спектакъл с политически фон

„Милиард души по целия свят ще гледат как Америка празнува 250-годишнината си с Белия дом на този фон и някои от най-добрите спортисти в света в октагона, и ние сме щастливи да бъдем част от това“, заяви Рубио.

Точно в тази формула се вижда и замисълът на събитието - не просто спорт, а образ. Белият дом, националната годишнина, рожденият ден на Тръмп, Ю Еф Си и глобалната публика са събрани в едно зрелище, което трябва да покаже Америка като сила, шоу и масова култура едновременно. За критиците обаче остава въпросът дали подобна сцена е тържество на народа, както твърди Рубио, или превръщане на най-важния политически символ на страната в декор за бойна клетка.

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