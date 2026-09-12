80-ият рожден ден на Тръмп влиза в историята с бойна арена в Белия дом
Президентът събира 4000 зрители, бойци на Ю Еф Си и политически спор около най-необичайното шоу в резиденцията
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Президентът събира 4000 зрители, бойци на Ю Еф Си и политически спор около най-необичайното шоу в резиденцията
Държавният секретар прогнозира 1 млрд. зрители за събитието на Ю Еф Си, организирано около рождения ден на Тръмп и 250-годишнината на САЩ
Родителите му са го кръстили Кари на екранната легенда Кари Грант
На кадрите Тръмп практикува жиу-джицу
Той е създател на уникалния стил "Българско бойно умение"
Илия Спасески участва в професионални състезания и е носител на множество награди от тях
Певицата и треньорът по бойни изкуства направиха спаринг "Покажи им как се биеш... нинджа!", гласи надписът на кадър с Мария Илиева, който Антон Каса...
Стара Загора. Министърът на младежта Мариана Георгиева е разпоредила на Бългрската федерация по ушу да бъдат закрити 5 спортни клуба в страната под пр...
Велико Търново. Азиатски танцови и бойни изкуства ще покажат 500 китайчета, които ще гостуват в старата столица за грандиозен концерт. Заместник мини...