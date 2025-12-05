Почина легендарен холивудски актьор, снимал и в България

Японско-американският актьор, майстор на бойни изкуства и каскадьор Кари-Хироюки Тагава, участвал в над 150 филмови и телевизионни продукции, почина на 75-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Тагава е починал, заобиколен от семейството си в Санта Барбара, Калифорния. Причината за смъртта му са усложнения вследствие на прекаран инсулт, съобщи неговата мениджърка Марджи Уайнър.

„Кари беше рядка душа - щедър, внимателен и безкрайно отдаден на своето изкуство. Загубата му е неизмерима. Сърцето ми е с неговото семейство, приятели и всички, които го обичаха", написа тя в имейл.

Десетилетията на родения на 27 септември 1950 г. в Токио Кари-Хироюки Тагава в киното и телевизията започват през 1987 г., когато се появява в отличения с „Оскар" филм „Последният император" на Бернардо Бертолучи.

В киното Тагава е познат с ролите си в екранни хитове като „Смъртоносна битка", „Близнаци", „Кедри в снега", „Пърл Харбър", „Планетата на маймуните", „Мемоарите на една гейша",„Електра", „47 ронини".

Сред по-известните му роли в телевизията са в „Човекът във високия замък", „Стар Трек", „Маями Вайс", „Спасители на плажа", „Ренегат",„Хавай 5-0", „Уокър, тексаският рейнджър".

В свое интервю Тагава разкрива, че родителите му са го кръстили Кари на екранната легенда Кари Грант.

Според сп. „Мидуик" майката на Кари-Хироюки, която е театрална актриса в Япония, го е помолила да не се занимава с актьорство, защото за азиатците няма много добри роли. В крайна сметка Тагава започва актьорска кариера на 36-годишна възраст, след като е бил фермер, отглеждащ целина, шофьор на лимузина, шофьор на камион за доставка на пици и фотожурналист, разказал самият той.

